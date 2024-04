Po 13 rokoch od svadby ukázali doteraz utajovanú fotku. Šaty princeznej Kate obsahovali skryté odkazy

Pred 13 rokmi sa Kate Middleton vo Westminsterskom opátstve vydala za princa Williama a nebolo človeka, ktorý by sa pri pohľade na ich sobáš necítil ako vo filme. „Myslím, že to vymazalo spomienku na poslednú veľkú udalosť, ktorá sa odohrala vo Westminsterskom opátstve, a to bol pohreb Williamovej matky,“ hovoril kráľovský životopisec Andrew Morton. Pri príležitosti osláv 13. výročia sa William a Kate teraz podelili so svetom o doteraz nezverejnenú fotografiu z ich svadby. Vyzerá ako z rozprávky a všetci dúfajú len v jedno – že ich príbeh bude mať šťastný koniec.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=971788474310762&set=bc.AbrudCq2FSPpqz-_5inOaLcOX0dNU2WmvB7zO4pNI2i3GnercqxjeOJaNyRB7Di65FcN_XHfj-njJj-Osg9jRzVzb7icptez9rk52iHygpY6SIbFihGkOqbZ5eBrbtKs4WlCKnK11MnffH3grNiO60Ar&opaqueCursor=AbpmkLovPbtVGxGtCHGG6qcQJA2RlRJ2H9F2Bju8bmuCU7KiL4Lfs1NC0B8bf5nye8c4c39bjS3PbNvLMzrgJWdDXEFRQ94ljXpuv9JceJMRxhPBxTR-zIxCgX1o8SSAIFlRR0JfFNKHdNmWTfFKGgDY2GKawruc6AmWV0Cyf1JQmxp4oU3mOO_bDvcMTSSQTxh2Am8lemhFOCklR5gdaHJsS9iZdmEmeBfMmvDWEuX8gbt6sNQoKX3M9cwUqeJusc3kGaWYysHMS5sDIMz4rQR_YCx1gr2dExi1bg63sqzW_qY4y-ftYGNNpq8y370CWyviUqjr9x53AuumEqcCzwq7ebLngFOHzoC3yuVijiQ8hDPcG6xEuyVzpZ5p-Qp1wDJ2XO5m_Hsxf6_TMp2S7R1kM2MCpiUJKn6XDaaCQt6RwYOLVHQ3FFpYNLzVvhMNum54QIcLgINAi5sForKE81hMtN_KKgvoee7KxfPjwV5gEVQZ9_u6ijKZm1HD25T4z0dPQb8yifi8ED9HTO6LqaNvnxTHeX1yatMmr_d8gpLztqEhsL7TV8zov2QBSUgIo8rJSW1YuHGqGrB0PzznEJMrRoTNfy3LhS_CPyavo2ssR5z6IC0eGeZeYkCkWoMQd-DKd_hYtCDx1SYeQgO_mqtWWbj_sYYODIg8OyFGge5JTfEflYObDOayNpBwp_0bRzuSmv8ld0e82404LIjj9lVZJoia-DuQXUfdLVYrbbLESA

Skryté odkazy na svadbe

Veľkolepé biele šaty, gotický kostol, koče ťahané koňmi a bozk na balkóne Buckinghamského paláca. V pondelok 29. apríla uplynulo 13 rokov od tejto veľkolepej svadby, na ktorej sa zúčastnilo dvetisíc hostí a sledovalo ju viac ako 36 miliónov divákov po celom svete. Aj keď sa na kráľovskú dvojicu upierali oči celého sveta, svadba skrývala prvky, ktoré si všimol len málokto.

Ako uviedol The Sun, Kate si údajne želala, aby jej šaty spájali tradíciu a modernosť. Hovorí sa, že každá nevesta by mala mať na sebe niečo nové, staré, modré a požičané a aj princezná Kate sa držala tejto tradície. Aby mala na sebe „niečo modré“, tím jej tajne všil do vnútra šiat malú modrú stužku. Jej „niečo požičané“ bola kráľovnina tiara Cartier, „niečo staré“ bola zase čipka v šatách, ktorú mala princezná Diana, a „niečo nové“ boli na zákazku vyrobené náušnice od jej rodičov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=212492938924450&set=bc.AbotSy3oVDWjsQ-nctkGPXe8dHdrVfhkYPvJtA0z4ijTrNGEuna3q2DPiEhFNALK_yW0dWJ0kpgbJijArA355CWO-ZmDGBXyo3gzqjD63aurgwaxXyTYaWO0Iu9u-9KmIwli16e5-X6cP0NOAoaxR2fq&opaqueCursor=Abog9sVgFqaVIhpIjL9870saDrLyNU6O_4uSXIZiUhFDcWR4-oiWsVLwHDH6A25bNtearf-OcT2-ThKfX8jbplWR-XgBcAy-WK9_PkXjyNb5XugC8AT7W4DD4tSwvvShmrkmTFSxywl8h9B4R_MWupnHyZFbqWe9JqpTPDTlHIXfjEtKlQ5ulBgLdfWtvNnzO-7bZvQ-ZDHT1t2ygcrUQS0UeNkOHGlwQSGrzMwUnaOfP4Jv6__kDMocMAF3Cm0xaDOmA3ECMHTO48DU0YMOX7eeNWQVqNcPFzm4yN7i36K3v9LZWOBRWhVkvcYyUIk3OkeamZKqwNHZaq8YPpc1RRs4zwSssmUyYggwwa_OjZLI5FK6Nk7_COoTT5iNyYSnfbXD4IqJdOFcnrzCnJMmnvVuFEn5OOknDSSBmAsWT6GpgguUkYa1buW_Rc9JLs0gTuUDYV-5pXNhSfaU6JgTQwalZ5Qh8nJZrsgl4D4JK0BTm4Pm-vAlUCLYm65RYEMphugzCpFs030OiIiO_JByXCry9DyN3WYgerGAegjvIQSbxEHqrwWrzBTMTLHUW6do5CA

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1512543908923469&set=bc.AboMA28ItZC_MePqo189T8QNUmnppn9qNnX8NwtsW18b2Qn0ITB8Z-gzgwMI_x0sAQJiyNyK6H2gqqMIsu-R5FW0j8nDkm4LRjUJjEYEW2tx43U6KwWnQ0wg3WoqxE99RYgiEVHzRhdvwmAW2kmMgxdB&opaqueCursor=AbowaupT3iqrXGXGbnD0Ss37H-SjxgwBc1Ps8H0soIhExhdyZREQZO0PIhxWdSQAdKeTF7RtF7RVRKdF_igZHrr-fj59DVyP6sYGRYrmdZd3WVTe9doLxv0z6KrYWjp2_WzH3Xs_PqL5Xo6CmAF89artqwO_mfLh9APf8IoBpjwrk5sGRyLC7o0spLziMLTk7qmQ9qSXZwnBQe1fZNNk5b_-kiFaEDamGUhdvVW8k7lWGuXmTmI5iVEGt5Ts4aaTrSHOTEBsQokgARTreiu_vxPioe1lA6wIVQbo82jhihk1lDIiWMfYh986gfJM6v7tZDZIvovqUrMLWD72xHq3z-UBVNBq0EPu5j-ElVZIXXlOwW1IkOrVc3vb-VeNwYAFPQQEPvlsIVA1_Nsu4gONwocd0tP11MFvCF-ArW1OqZWoqPA3odyiHfnUdK311gs9PIfULwaXP-zOFz0fqjNqNNvP74u2PV2CawlteJEcLBdfhXh0m9yqPEi0AUo9LuH4UMc-i7dTfzxTkvWPjL126WK7PbfL3IvM20Hs3CqR411obuwsBJXnJo-6UiB0Ae_l0S9kgAidqNB1wgetMGp0W0mHeF3WUBncTOYjs7F-t45NW7EPmDL6cTe9VbXKeGow8cw0M_wdZQb6h0XZzVnd5l_3

Pocta princeznej Diane

Kate si na svadbe chcela uctiť svoju matku Carole, a tak všetkým družičkám nechala navrhnúť kvetinové korunky, ktoré boli kópiou tých, ktoré mala na sebe jej matka na vlastnej svadbe v roku 1981. Dvojica nezabudla ani na princeznú Dianu, ktorej vzdali na svadbe hold krásnym spôsobom.

Doteraz nezverejnenú fotku nájdete na ďalšej stránke.