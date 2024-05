Najlepšie je teplé a s maslom. Domáce pečivo podľa šéfkuchára Paulusa sa hodí na raňajky, večere aj oslavy

„Úžasné domáce pečivo, ktoré si určite obľúbite,“ píše šéfkuchár Roman Paulus k svojmu receptu na sociálnej sieti. Ten si mnohí odložili s prísľubom, že sa k nemu určite vrátia a žemle si doma radi upečú, no šéfkuchár upozorňuje, že v tomto prípade sa neoplatí pridlho čakať. Vôňa domáceho pečiva totiž príjemne naladí úplne každého.

Netreba zaháľať a už vôbec nie čakať do konca pracovného týždňa. „Viete čo? Upečte si ich hneď dnes večer, sú tak skvelé, že si ich hneď cez víkend upečiete znova,“ myslí si Paulus, ktorý necháva cesto na pečivo kysnúť v chladničke. Robí to tak vždy, keď potrebuje čerstvé žemličky hneď ráno. Aby neuschli, treba cesto po vybratí z chladničky trochu zohriať a následne zmotať do pleteniek.

Príprava domáceho pečiva. Foto: Instagram/romanpaulus.chef

Deň sa s nimi vraj príjemne začína, ak si pečivo upečiete na raňajky, ale aj pekne zakončuje, ak ho budete večerať. „Skvele sa hodí aj na párty ako príloha napríklad na grilovanie alebo k obloženým misám. Najlepšie však chutia ešte teplé s maslom,“ odporúča šéfkuchár.

Domáce pečivo Podľa Romana Paulusa

Recept nájdete na ďalšej strane: