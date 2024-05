Nora mu zakazovala vzťah so synom a on prepadol alkoholu. Braňo Mojsej našiel sám seba v kritickej chvíli

„Alkoholizmus je choroba, ktorá je nevyliečiteľná, môžete byť len alkoholikom, alebo abstinujúcim alkoholikom,“ sypal si popol na hlavu Braňo Mojsej vo svojej autobiografickej knihe Vytriezvenie. Hudobník, ktorý v nedeľu 5. mája oslavuje 56. narodeniny, má v živote za sebou mnohé úspechy i pády, no v poslednom období sa zdá, že sa zmieril so životom.

Celý národ kedysi sledoval jeho búrlivý vzťah s podnikateľkou Norou Kabrheľovou, ktorý spečatili pred oltárom v roku 2002 a ktorý vydržal desať rokov. Braňo prekonal náročný rozvod, našli si k sebe cestu so synom a dokázal poraziť aj svojho najväčšieho démona - alkohol. Naopak, teraz sám pomáha druhým, aby sa zbavili svojej závislosti.

Nevie žiť bez hudby

Braňo sa narodil v metropole východu v osudovom roku 1968. Už v detstve ho zaujímala hudba. Hoci študoval na Hotelovej akadémii v Kežmarku, už tam sa prejavovalo jeho nadanie na spev a stal sa členom školskej kapely.

Napriek tomu, že otec z neho chcel mať športovca, aby sa venoval tenisu či lyžovaniu, túžba naplniť svoju umeleckú podstatu bola silnejšia. Aj preto v roku 1997 založil kapelu Challenge a neskôr sa vydal na sólovú dráhu. „Koniec mojej hudobnej kariéry nepripúšťam nikdy. Neviem žiť bez hudby. Koniec mojej hudobnej kariéry bude spojený s koncom môjho života,“ povedal kedysi pre portál hudba.sk.

Láska ako z románu

Do povedomia verejnosti sa však Braňo nedostal vďaka svojej muzikantskej kariére, ale najmä pre niečo iné. Po krátkej podnikateľskej kariére s nehnuteľnosťami sa totiž rozhodol zviditeľniť prostredníctvom televíznych reality šou, ktoré sám vymýšľal. A k tomu mu viac než ochotne dopomohla aj jeho nová známosť.

Nora Mojsejová a Braňo Mojsej v roku 2005. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Košická podnikateľka Nora padla hudobníkovi do oka hneď, ako ju po prvýkrát zbadal. Bola to láska ako z románu Danielle Steelovej. Len štyri mesiace stačili Braňovi a jeho o deväť rokov staršej Nore na to, aby po preskočení prvej iskry spečatili svoju lásku sobášom. A za desať rokov manželstva prežili spolu toľko, čo sa niektorým nepodarí za celý život.

