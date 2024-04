Čudovali sa, že ešte žije. Eliášovi zo srdca vyoperovali raritne veľký nádor, ktorý mu tam rástol roky

Čudovali sa, že ešte žil. Aj takto si košickí lekári spomínajú na raritnú situáciu, v ktorej sa ocitol ich 20-ročný pacient Eliáš Mitra. Napriek nízkemu veku mu v srdci narástol raritne veľký nádor. Hoci o ňom nevedel, život mu zachránila všímavosť jeho okolia.

Tlak na hrudníku a zvláštny opuch

„Ťažkosti mi vznikli posledný mesiac pred hospitalizáciou. Nezvládal som väčšiu záťaž, prejavilo sa to hlavne tlakmi na hrudníku. Posledné tri týždne mi začala každé ráno puchnúť tvár, ale stále mi to zmizlo. Známa mi odporučila, nechcela strašiť, ale či to nie je niečo so srdcom,“ uviedol Eliáš pre RTVS, ktorá o prípade informovala.

Po prvotných vyšetreniach na popradskej pohotovosti Eliáša okamžite previezli do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, kde ho aj operovali. „Nádor bol tak extenzívny, že takmer všetci s takýmto rozsiahlym nádorom sa nedostanú na operačný stôl,“ uviedol prednosta Kliniky srdcovej chirurgie VÚSCH a LF UPJŠ Adrián Kolesár.

Zachránili mu život

„Bol to nádor úplne raritnej veľkosti, nejakých desať centimetrov. Muselo to rásť minimálne nejakých desať rokov, možno aj viac,“ skonštatoval Eliáš, ktorému nádor vypĺňal prakticky celú pravú komoru, veľkú časť pravej predsiene a veľkú časť pľúcnej tepny.

