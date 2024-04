Otcovi svojej dcérky dala druhú šancu, no sklamala sa. Monika Bagárová našla šťastie u podnikateľa Leonarda

Prežíva šťastné obdobie a je to na nej vidieť. Monika Bagárová, ktorá sa do povedomia divákov zapísala najmä svojou účasťou v šou Česko Slovenská Superstar, ale za sebou má aj náročné životné chvíle. Po tom, ako sa jej narodila vytúžená dcérka Rumia, sa jej rozpadol niekoľkoročný vzťah s MMA bojovníkom Makhmudom Muradovom. Rozchod niesla veľmi ťažko najmä preto, že ich láske dala druhú šancu, no ani tá napokon nevyšla.

Nevedno, čo stálo za definitívnym koncom vzťahu pôvabnej českej speváčky a otca jej dcéry, aj keď sa v médiách skloňovalo slovo nevera. Monika napokon urobila za láskou so zápasníkom hrubú čiaru a všetok svoj čas venovala dcérke. Po bolestivom sklamaní sa však nakoniec usmialo šťastie aj na ňu a našla svoju oporu.

Foto: TASR - Pavol Zachar

Najlepší krok života

Rodáčka z Brna sa speváčkou túžila stať už v detstve, keďže už ako malé dievčatko rada spievala. Keď sa jej v roku 2009 naskytla príležitosť zúčastniť sa konkurzu do speváckej súťaže Česko Slovenská Superstar, neváhala a chopila sa jej. V tom čase mala len 16 rokov, no svojím hlasom a hudobnou vyzretosťou si rýchlo získala sympatie divákov i poroty.

Napokon vo finále skončila na piatom mieste a ani po skončení šou na hudbu nezanevrela, práve naopak. Chcela sa jej aj naďalej venovať naplno. Aj neskôr po rokoch, keď sa do súťaže vrátila ako porotkyňa, tvrdila, že k nej má veľmi pozitívny vzťah. „A platí to, aj keby som v tej porote nesedela. Nikdy som o tejto šou nepovedala nič negatívne. Bol to pre mňa najlepší krok života. Vďaka nemu sedím tu. Robím hudbu profesionálne a robím to, čo milujem. Plním si hudobné sny,“ priznala v rozhovore pre denník Pravda.

Napísala mu

V tom čase sa speváčke so zamatovým hlasom darilo nielen v kariére, ale aj v súkromí. Bola zaľúbená do MMA bojovníka Makhmuda Muradova, s ktorým sa tešili na príchod vytúženej dcérky. Monika a Makhmud sa dali dokopy v roku 2018.

Ako priznala, bola to práve ona, ktorá uzbeckému športovcovi napísala na sociálnych sieťach. Od prvého momentu ju vraj očaril. „Neviem, či by sa osudu podarilo dať nás dokopy inak,“ spomínala pre portál Feminity na ich prvé stretnutie.

Nechcela jej vziať otca

Článok pokračuje na ďalšej strane: