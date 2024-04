Osem súrodencov v detskom domove rozdelili, teraz pátrajú po poslednej sestre: Deniska, chýbaš už len ty

Ak to raz budeš čítať a podarí sa nám ťa nájsť, bude to ten najkrajší zázrak, píšu súrodenci Horváthovci.

Rodičia sa o nich nevedeli postarať, a tak osem detí skončilo v detskom domove. Súrodenci Horváthovci držali spolu, až kým ich od seba nerozdelili a každého z nich nedali do inej rodiny na Slovensku. „Chvalabohu sme sa všetci našli,“ napísala na sociálne siete Kristína Horváthová, jedna zo súrodencov, ktorí teraz zdieľali spoločnú fotografiu. Sú však na nej iba siedmi, stále hľadajú poslednú sestru.

Súrodenci Horváthovci. Foto: Facebook - Hľadáme stratené kontakty na kamarátov,spolužiakov,kolegov,príbuzných...

Ako uviedla Kristína, ich sestra sa volala Deniska Horváthová, narodila sa v Lučenci 25. 2. 2002 a dnes by mala mať 22 rokov. „Ak to raz budeš čítať a podarí sa nám ťa nájsť, bude to ten najkrajší zázrak. Mám len informáciu, že si ťa adoptovali do Talianska. Stále verím, že ťa nájdeme, pretože nič nie je nemožné. Ak o nás vieš, my ťa stále čakáme, nech si kdekoľvek. Vždy budeme súrodenci, to nám nevezmú. Čakáme ťa, Deniska,“ napísala Kristína spolu so sestrou Aďkou a bratmi Mirom, Tomášom, Máriom, Dominikom a Kristiánom.

„Prikladám ti sem aj fotky, ak by si sa rozhodla hľadať nás alebo možno hľadáš. Toto sme my, chýbaš nám už len ty,“ odkázala Kristína a v komentároch priznala, že sestru hľadajú už roky, no aj tak to nevzdávajú.

„Aj keď má svoju rodinu, stále je naša,“ vysvetlili súrodenci, ktorým teraz na sociálnych sieťach pomáhajú mnohí neznámi ľudia. Všetci veria v jediné – že Horváthovci raz zverejnia fotografiu, na ktorej bude kompletná osmička.