O zrade sa dozvedela až ako posledná. Jiřina Bohdalová odpustila Brzobohatému neveru až po 30 rokoch

V posledných rokoch ju trápilo zdravie, no jedna z najtalentovanejších českých herečiek opäť zdobí spoločnosť. Jiřina Bohdalová piatok 3. mája oslavuje 93. narodeniny, a to nielen vďaka starostlivosti lekárov a rodiny, ale jej obdivuhodnej vitality a chuti do života, ktorá ju neopustila ani v tých najťažších momentoch.

Ikonická herečka prekonala časy, keď jej komunisti 20 rokov zakazovali predstúpiť pred kamery a na nohy sa dokázala postaviť aj vtedy, keď ju po 18 rokoch opustila jej životná láska. Podľa jej slovo jej zostala jediná možnosť – prekonať to a zachovať si hrdosť.

Otca jej komunisti zavreli do basy

Pred kamerou stála prvýkrát už ako dieťa. Jiřina Bohdalová sa narodila v rodine stolára a slúžky, ktorá sa venovala ochotníckemu divadlu. „V srdci chovala predstavy o voňavejšom živote. Preto ma od detstva nenápadne prestrkovala do prostredia, ktoré ju lákalo. Zapísala ma na balet, potom do komparzu,“ spomínala pre Lidovky. Dievčatko, ktoré bolo od narodenia nadané, si ako šesťročné zahralo v nemom filme a zdalo sa, že jej osud herečky je už vtedy spečatený. Bol rok 1937 a o Jiřine Bohdalovej hovorili ako o českej Shirley.

Jiřina absolvovala gymnázium a so sebavedomím a s preukázanými skúsenosťami sa prihlásila na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU). Uspela až na tretí pokus, a tak tri roky pracovala ako učiteľka. „Nezobrali ma nie pre nedostatok talentu, ale pre kádrový profil mojej rodiny,“ hovorila. Keď sa nakoniec dostala na herectvo, prišla ďalšia rana. Jej otca odsúdili na 15 rokov odňatia slobody za napomáhanie na vlastizrade, keď pomáhal vtedajšiemu ministrovi Ladislavovi Antonínovi k emigrácii.

Budúca herečka musela štúdium ukončiť aj preto, že spoznala svojho prvého chlapca a zároveň manžela – inžiniera Břetislava Staša a ako študentka nosila pod srdcom dcéru Simonu. „Sprevádzal ma strach, obava o existenciu, nádej, že otec vo väzení prežije a že napriek všetkému zlému doštudujem, že dievča bude zdravé, manželstvo sa nerozpadne, že sa z toho všetkého doma nezbláznime,“ prezradila pre irozhlas.cz Jiřina Bohdalová, ktorá sa po siedmich rokoch dočkala otcovho návratu a nakoniec ako mladá mama doštudovala aj školu. Jediné, čo nevydržalo, bolo jej manželstvo.

Keď sa herečkin manžel vrátil z vojny, obaja vytriezveli z mládežníckej lásky a zhodli sa na tom, že sa rozvedú. „Keď sa vrátil z vojny, bola som vinou osudových udalostí niekým úplne iným než tou ženou, ktorú si vzal,“ napísala vo svojej knihe Měla jsem štěstí na lidi. Tá najväčšia láska a zároveň zrada v živote Jiřiny Bohdalovej mala však ešte len prísť.

„Brzo bohatá“

Herečka vynikala v tragikomických filmoch, ale pasovali jej aj vážne roly a jedným z najpamätnejších filmov bola vojnová snímka z roku 1964 Hvězda zvaná Pelyněk, vďaka ktorej stretla svoju životnú lásku – Radoslava Brzobohatého.

