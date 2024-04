FOTO: Emka chcela bračeka, dostala oveľa viac. Rodinka z Oravy sa dočkala prekrásneho prekvapenia

Priala si jedného súrodenca, no osud to zariadil inak. To, že do rodiny Spišákovcov z Hladovky na Orave pribudnú hneď tri malé prírastky, rozhodne nečakali, no presne to sa stalo. Ako informuje Univerzitná nemocnica Martin, Sárka, Ninka a Leuška sú jej prvými trojičkami v roku 2024.

Ako prezradili rodičia Ján a Janka Spišákovci, súrodenca si veľmi želala ich prvorodená dcéra Emka. „Chcela bračeka, ale nakoniec má tri sestričky, veľmi sa z toho tešila. Bolo to pre nás prekvapenie, ale veľmi pekné prekvapenie, sme veľmi šťastní,“ prezradili.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZiDXL367mDQxPLGyGuPoA6osSyRfaNNrfbdYDxNjjfS7BEZU7EQAhsubdhyEA6ycl&id=100083197155235

Sárka, Ninka a Leuška sa narodili v 32. týždni tehotenstva s pôrodnými váhami 1840g, 1410g a 1940g, pričom zatiaľ zostávajú na oddelení neonatológie, kde sa im podľa nemocnice darí dobre.

„Takmer celú výživu si zvládajú zabezpečiť výlučne z materského mlieka, ktoré im maminka pravidelne nosí, za čo ju musíme pochváliť. Veríme, že to dlho nepotrvá a budú sa môcť všetci spoločne tešiť doma,“ dodala primárka kliniky profesorka Katarína Maťašová.