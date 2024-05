Na 1. mája by sme sa mali pod čerešňou bozkávať všetci. Dôvody sú podľa vedcov jednoznačné

Nie nadarmo sa o mesiaci máj hovorí, že je to lásky čas. Vonku je krásne, príjemné teploty a rozkvitnutá príroda preto lákajú von nielen zamilované páry. Prechádzky a posedenie vonku sú to pravé orechové na kvitnutie lásky. Už roky sa traduje, že dievča, ktoré je pobozkané pod čerešňou, by malo mať dostatok lásky po celý rok. Prečo je ale pre ľudí prínosné bozkávať sa práve pod už spomínanou čerešňou?

Čaro je vo vôni kvetov

Preukázalo sa totiž, že ľudia reagujú na rôzne vône. Nezáleží vôbec na tom, či si ich prítomnosť uvedomujú. V porovnaní s mužmi majú ženy viac buniek v časti mozgu, ktorá je zodpovedná za spracovanie čuchových signálov. Množstvo výskumov preukázalo, že vône, ktoré sa ľuďom páčia, im dokážu vyvolať lepšiu náladu.

Foto: Pexels

Situácie, počas ktorých nás sprevádzali príjemné vône, si pamätáme a spomenieme si na ne takmer vždy, keď rovnakú vôňu zacítime znova. Vôňa rozkvitnutej čerešne patrí bezpochyby k tým príjemným. Neváhajte preto, zoberte svoju polovičku niekam von a venujte jej jeden krásny, sladký a najmä nezabudnuteľný prvomájový bozk. Ak sa k bozku zamieša aj vôňa čerešne, výskumy dokazujú, že dobrá nálada vás tak skoro neopustí.

Fakty o bozkávaní

Prvý bozk sa na filmovom plátne objavil až v roku 1896 a to rovno vo filme s názvom Bozk.

Pri bozkávaní asi dve tretiny z nás nakláňajú hlavu doprava.

