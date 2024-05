Nové džínsy si vyberáte zle. Neuveriteľne dôležité sú zadné vrecká, prekvapujú módni návrhári

Niektorým sa to podarí, iní potichu nadávajú. Výber džínsov v obchode je komplikovaný proces, ktorý vždy neprináša to správne ovocie. Často natrafíme na kúsky, ktoré síce majú krásnu farbu, no na druhej strane nám strih už nesedí. Džínsy sú síce štýlové, no cítime sa v nich stlačení, alebo nám padajú.

Odborníci odkazujú, že množstvo ľudí si vyberá svoje džínsové nohavice zle. Pri nakupovaní sa však stačí sústrediť na iné vlastnosti oblečenia ako doteraz a ľahko nájdete dokonalý kúsok.

Zabudnite na veľkosti

Dizajnérka džínsov Elizabeth Davey pre HuffPost odporúča, aby ste sa v prvom rade „cítili dobre v tom, čo máte oblečené“. Jej kolegyňa Caren Lettiere tvrdí, že by ste sa v nich mali cítiť tak, akoby vás objímali, nie príliš stláčali. „Mali by priliehavo obopínať váš pás bez potreby opasku, poskytovať pohodlie a pohyblivosť bez nadmernej tesnosti či voľnosti a lichotiť vaše postave,“ dodáva poradca pre pánsky štýl Dave Bowden.

Ilustračný obrázok. Foto: Freepik/photogenia

Výrobcovia sa zväčša neriadia štandardnými veľkosťami, z čoho vyplýva, že rôzne džínsy s rovnakou veľkosťou vám nemusia sadnúť. Zvyčajne sa kúsky testujú len na jednej veľkosti a ostatné sú ušité podľa odhadu. Preto, ak chcete získať džínsy, ktoré vám sadnú dokonale, je potrebné neriadiť sa veľkosťami.

Elizabeth Davey odporúča, aby ste si zapísali vlastné miery a porovnali ich s tým, čo ponúka výrobca. Na ich získanie môžete použiť krajčírky meter - najprv si odmerajte obvod vášho pása nad pupkom. Následne odmerajte vzdialenosť od bedrového kĺbu až po členok. Môžete si to však aj uľahčiť - ak máte doma džínsy, ktoré vám sedia dokonale, pri výbere nasledujúcich použite ich miery.

Riaďte sa typom postavy

Článok pokračuje na ďalšej strane: