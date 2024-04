Chcú si uctiť obete komunistického režimu. Bratislava to urobí na námestí s kontroverzným názvom

Na mapu hlavného mesta Bratislavy má pribudnúť Park obetí Hraničiarov. Takéto pomenovanie má niesť park v centrálnej časti lokality Námestia Hraničiarov v Petržalke, kde sa konajú príležitostné kultúrne a spoločenské podujatia. Rozhodlo o tom vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Úcta obetiam režimu

„Pomenovaním parku, ktorý je významným verejným priestranstvom tejto lokality, by bola prejavená úcta obetiam komunistického režimu, čím by sa aspoň symbolicky napravili krivdy minulosti," konštatuje dôvodová správa materiálu, ktorý ešte vlani v decembri odsúhlasilo petržalské miestne zastupiteľstvo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/bratislavapetrzalka/posts/pfbid032hJisEZCPHmrPuKD7Ei28k9Lgbrt4KNHwscNPVe7cpjqywhHQZAisbbgztxstz4Pl

Námestie Hraničiarov vzniklo v roku 1977 v rámci výstavby Petržalky. Lokalita dostala svoje pomenovanie v roku 1981, na 30. výročie založenia Pohraničnej stráže. Bola to ozbrojená zložka, ktorá mala zo zákona zabezpečovať ochranu a kontrolu štátnej hranice v období komunizmu. Pohraničiari zatýkali alebo usmrcovali ľudí za nedovolené prekročenie štátnej hranice, čo bolo považované za trestný čin „opustenia republiky“. Najintenzívnejšie bola sledovaná hranica s Nemeckou spolkovou republikou a Rakúskom, nazývaná aj Železná opona.

Návrhy na premenovanie

V minulosti sa objavilo viacero návrhov na premenovanie celého Námestia Hraničiarov. Stroskotali najmä na tom, že podľa kompetentných by takéto zmeny priniesli nemalé problémy a boli by náročné napríklad pri vybavovaní nových dokladov. S pomenovaním parku na námestí by súvisela zmena adresy jednej nebytovej budovy.

Na území Karlovej Vsi by mala zasa pribudnúť Suchohríbová ulica. Ide o novovzniknutú ulicu, ktorá je predĺžením Plávkovej ulice v lokalite Sitina - Staré Grunty. V danej lokalite sa tak pri názvoch pokračuje v pomenovávaní ulíc podľa názvov húb.