Naozaj musia byť špagety uvarené al dente? Toto sú najväčšie mýty o cestovinách, ktorým veríme

Buď stačí len postupovať podľa návodu, alebo sa z toho môže stať aj veda. Pri varení cestovín niektorí už ani neuvažujú nad procesom, jednoducho ich pripravujú už automaticky. No čo ak ich nemusíte variť iba vo vriacej vode? A čo ak olej vo vode nepomáha na odliepanie cestovín? Toto sú dva z piatich rozšírených mýtov o príprave cestovín. Čomu sa teda môžete vyhnúť?

6. Soľ nič neurýchľuje

Soľ nie je zázračná ingrediencia, ktorá by mohla pomôcť k rýchlejšiemu uvareniu cestovín. Síce je pravdou, že zvyšuje bod varu vody, no žiadnym spôsobom nepomáha k rýchlejšiemu pripraveniu cestovín. Ak ste pridávate množstvo soli pre tento dôvod, môžete zbytočne váš pokrm presoliť, píše The New York Times.

5. Nemusia byť tvrdé

Talianske cestoviny sa zväčša servírujú na tanieri už aj s omáčkou. To znamená, že sa prvýkrát varia len ako cestoviny, druhýkrát spolu s ostatnými ingredienciami (prípadne zapekajú). Preto sa práve tu v prvej fáze prípravy vyžaduje, aby boli cestoviny trošku nedovarené - teda "al dente". Tie sa totiž dajú ešte dovariť, s prevarenými už veľa nenarobíte.

To však neznamená, že všetky cestoviny by sa mali variť tak, aby boli pevné. Pre cestoviny, ktoré sa polievajú omáčkou, alebo ktorých omáčku pripravujeme osobitne platí opak. Je úplne na vás, akú pevnosť cestovín si zvolíte - čo máte radi a čo preferujete. Ak ich však chcete zapekať, istotne ich nechajte trošku nedovarené.

4. Pozor na množstvo soli

Do vody netreba vhadzovať také množstvo soli, aby bola slaná ako more. Práve v tomto bode bude vaše jedlo už príliš presolené. Silu soli však netreba ani preceniť - najlepšie je, podľa The New York Times, využiť pomer dve polievkové lyžice na približne pol polievkovej lyžice na liter vody.

3. Celý čas vo vriacej vode

