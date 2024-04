Mama preklínala dcéru aj jej deti. Pani Alenka z Pošty pre teba prežila hrôzy, no postavila sa na nohy

„Chybovat je lidské a odpouštět božské. Ale já nejsem Bůh.“ To sú slová pani Aleny, ktoré povedala pred viac ako 16 rokmi v relácii Pošta pre teba, kde ju po rokoch chcela vidieť jej mama. Pamätáte sa na túto legendárnu epizódu z Česka, v ktorej matka nakoniec prekliala svoju dcéru aj jej deti a následne sa zrútila do náruče moderátorky s pamätnou vetou: „Proč jsou lidi tak zlí, Esterko?“ Hádka matky a dcéry má dodnes na YouTube milióny pozretí a webu info.cz sa podarilo po rokoch nájsť pani Alenu, ktorá porozprávala svoj príbeh. Dnes už je jasné, prečo „prekliata dcéra“ svoju matku nekompromisne odmietla.

Schytala bitku za bratov

„Kde začať? Detstvo nič moc,“ začala svoje rozprávania pani Alena, ktorá vyrastala s dvomi bratmi, no ani s jedným nemala dobrý vzťah. „Starší odišiel z domova v 16 rokoch kvôli týraniu. Mladší bol maznáčik rodiny a ja som sa o neho musela starať. Nemala som sa s bratom rada a dodnes sa nestýkame,“ povedala otvorene. Keď bratia niečo urobili, bola to ona, kto dostal bitku a ruku nad ňou zdvíhala jej mama.

„Dnes sa tomu hovorí týranie, vtedy sa tomu hovorilo výprask. Raz som mala zlomený nos za to, že brat priniesol zo školy päťku, pretože neurobil domácu prípravu. Respektíve ja som s ním neurobila domácu prípravu. Takže som to odniesla ja,“ vysvetlila a jedným dychom dodala: „Hovorím si, prečo ma nedali do detského domova, pretože tam by mi bolo lepšie.“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160248045226194&set=a.37333096193

Prvýkrát odišla z domu ako 15-ročná, ale nakoniec sa vrátila, pretože otcovi diagnostikovali rakovinu a nemal sa oňho kto postarať. Mama mala svoje kamarátky a musela sa venovať im. „Musela som sa tri roky starať o otca. Bol každú chvíľu v nemocniciach,“ povedala teraz pre info.cz pani Alena. Po smrti otca sa rozhodla, že si vezme prvého chlapa, ktorý sa jej naskytne. Prvýkrát sa vydala z rozumu, s druhým manželom zase prežila peklo.

Útek od manžela

