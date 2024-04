Pri leteckom nešťastí zahynula celá jej rodina, prežila iba ona. Svoj osud prijala po tridsiatich rokoch

Keď mala desať rokov, rodinná dovolenka v Indii sa zmenila na tragédiu. „Žili sme v Londýne a mali sme sa celkom dobre. Môj otec chcel ísť navštíviť starého otca, ktorého nevidel 23 rokov. Chcel nás prekvapiť, a tak nám pripravil trojmesačný výlet po severnej a južnej Indii,“ spomínala Tulsi Vagjianiová pre The Guardian. To ešte netušili, čo sa naozaj stane.

Plač starej mamy

V lietadle z Bombaja do Bengaluru, ktoré vo februári roku 1990 havarovalo, rodina vôbec nemala byť. Počas letu z Británie sa im však stratila batožina, ktorá nakoniec prišla do Bombaja, kde sa po ňu rodina vrátila. Let s číslom 605 v ten deň kvôli pochybeniu pilotov havaroval – zo 146 pasažierov zahynulo 72 ľudí. Medzi nimi boli aj Tulsina mama, otec a brat. Ona jediná z rodiny túto haváriu prežila.

„Posledná vec, ktorú si z toho letu pamätám, je boj s bratom o tom, kto si sadne k oknu,“ spomína pre Sky News. Ďalší moment, ktorý si pamätá, je hlas a plač starej mamy. Ona pritom bola zvyčajne veľmi prísnou ženou, ktorá nedala najavo svoje emócie.

Čakala, kedy sa vrátia

„Cez obväzy na tvári som veľmi nevidela, tak som si myslela, že sa stará mama pridala na našu dovolenku,“ opisovala Tulsi. Neuvedomovala si, že bola v špeciálnom lietadle smerom do Británie, kde ju čakali náročné mesiace zotavovania.

