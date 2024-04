Plastická chirurgička: Mladé ženy chodia za mnou s fotkou Kim Kardashian. Čo budú robiť v päťdesiatke?

Nechcem ľudí meniť len preto, že je to teraz trendom na Instagrame, hovorí lekárka.

Na sociálnych sieťach sa objavujú alarmujúce videá mladých dievčat a žien, ktoré ukazujú, ako by vyzerali, ak by si dali botox. „Vnímam tento trend a nevidím to rada. V dvadsiatich rokoch je na tieto kozmetické úpravy skoro,“ povedala pre Aktuálně.cz plastická chirurgička Petra Moravcová. Na kliniku za ňou chodia mladé dievčatá s fotkami celebrít, na ktoré sa chcú podobať, ona však má pre všetkých jasný odkaz.

Tvár bez mimiky

Moravcová priznala, že ona sama si na sebe začala všímať vrásky v tridsiatke a vtedy s tým chcela niečo urobiť. Veková hranica sa ale podľa jej skúseností neustále znižuje a vrásky začínajú riešiť dievčatá vo veľmi mladom veku.

„Súčasná mladá generácia je už vedená v úplne inom smere, má iné možnosti a tie príležitosti vidí. Je to veľmi ľahko dostupné, aj finančne a nemyslím si, že je to správne. Ja som zástanca prirodzenosti. Naozaj si myslím, že na tvári by nejaké vrásky zostať mali. Čo budú potom robiť tieto mladé dievčatá v 50-ke? Budú všetky vyzerať rovnako, úplne bez mimiky,“ povedala otvorene lekárka a vysvetľuje, že po rokoch si telo k botoxu vytvára protilátky a jeho efekt už nefunguje.

Prídu s fotkou Kim Kardashian

Chirurgičku Moravcovú najčastejšie navštevujú mladé ženy s požiadavkou, že chcú upraviť pery. „Čo sa týka tej plastiky, tak veľmi často prídu s fotkou niekoho konkrétneho, že chcú takýto nos, také prsia, to je bežné. Najčastejšie ide o fotku Kim Kardashian,“ povedala otvorene v relácii Spotlight Generace.

