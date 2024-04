Tento dátum si zapíšte. Dovtedy môžete ušetriť aj 45 eur mesačne, potom sa všetko zmení

Pokiaľ ste plánovali odísť do predčasného starobného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, mali by ste to urobiť čo najskôr. Ako pripomína Finsider, od mája sa nielenže zvýši počet potrebných odpracovaných rokov, ale žiadatelia dostanú aj menej peňazí.

Návrh, ktorý všetko zmenil

Zákonodarcovia minulý týždeň schválili pozmeňujúci návrh poslankyne Zdenky Mačicovej. Navrhla podmienku 40 odpracovaných rokov na získanie nároku na predčasný starobný dôchodok naviazať na zmenu strednej dĺžky života, a to rovnakým spôsobom ako v prípade všeobecného dôchodkového veku. Vek nároku na predčasný starobný dôchodok sa tak bude postupne zvyšovať.

Foto: Finsider.sk

Ak ale ľudia stihnú požiadať o predčasný dôchodok po 40 rokoch do 14. mája tohto roka, nárok a výška penzie sa im bude posudzovať podľa pôvodných pravidiel. „V opačnom prípade im hrozí, že ich predčasná penzia bude nižšia aj o desiatky eur mesačne,“ uvádza portál. Ako to bude teda fungovať?

Menej peňazí

Od všeobecného dôchodkového veku daného ročníka sa odpočíta číslo 23. Výsledok potom bude určovať potrebné obdobie platenia dôchodkového poistenia na získanie predčasného dôchodku. „Ak sa napríklad niekto narodil napríklad v roku 1963, jeho klasický dôchodkový vek je 63 rokov a šesť mesiacov. Ak by chcel odísť do predčasného dôchodku, musí odpracovať minimálne 40 rokov a šesť mesiacov,“ vysvetľuje Finsider.

