Klasický recept na rezeň ešte vylepšil. Cordon bleu podľa šéfkuchára Pohlreicha je ideálny na víkend

Keď leje a je zima, pochmúrnosť odháňa varením. Český šéfkuchár Zdeněk Pohlreich síce má za sebou účinkovanie v niekoľkých kulinárskych reláciách, no zabávačom by sa určite nenazval. „Kuchárom budem vždy. A moja výhoda je, že hoci som nahliadol do nejakého televízneho sveta, stále mám to svoje remeslo, ktoré mi nikto nemôže zobrať,“ vysvetlil Hospodárskym novinám.

Recepty bez patentu

Prirodzenou súčasťou kulinárskeho remesla je aj rivalita medzi kuchármi. Tá však podľa Pohlreicha neprekračuje hranicu a aj keď sa medzi sebou niekedy ohovárajú, nejde o nič výnimočné. S kradnutím receptov je to však inak. Na svete vraj neexistuje jediný kuchár, ktorý by mohol odprisahať, že si nikdy nič nepožičal.

„Recepty sa nepatentujú, to je verejný majetok. Elegantne sa tomu hovorí, že sa nechávate inšpirovať. A ako dnes funguje Instagram - večer na to kliknete a zajtra to môžu skúšať traja ľudia niekde po svete,“ tvrdí šéfkuchár.

Práve jeho receptami sa dnes inšpirujú nielen kolegovia z brandže, ale celá verejnosť. Známy kuchár vie aj klasické jedlá s nádychom novoty pripraviť tak, že im zachová svoju tradičnú hodnotu. A tak je to aj v prípade obľúbeného cordon bleu.

Plnený rezeň Zdeňka Pohlreicha

