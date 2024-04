Zapnite svoje dobré gény a prestaňte konečne bojovať. S týmito piatimi radami budete starnúť pomalšie

Na rozdiel od dobrého vína naše telo s rokmi nezreje, ale skôr naopak. Dobrá správa je však to, že to môžeme aspoň čiastočne zmeniť.

S pribúdajúcimi rokmi ochabujú svaly, pribúdajú vrásky a ľudia majú tiež tendenciu priberať na váhe. Vo vyššom veku sa horší aj sluch a zrak a problém je aj s pamäťou. Nezúfajte však, pozitívne totiž je, že tento stav môžeme aspoň čiastočne zvrátiť. S nasledujúcimi tipmi budete starnúť pomalšie, ale čo je hlavné, nielen navonok, ale aj vo vnútri sa budete cítiť omnoho lepšie.

5. Zapnite dobré gény

Práve gény alebo to, čo sme zdedili po našich rodičoch, v mnohých ohľadoch určujú, ako budeme vyzerať v neskoršom veku. Či budeme mať sklony k obezite a vypuklému brušku, alebo sa naopak budeme pýšiť štíhlou figúrou a plochým bruchom.

„Faktom je, že vedci našli nové metódy, s ktorými môžeme prevziať kontrolu nad svojimi génmi. Napríklad neposlušné gény starnutia, obvykle spojené s priberaním a vráskami, môžu byť do značnej miery potlačené diétou, cvičením a voľbou životného štýlu. Jednoducho povedané, zapnutím svojich dobrých génov a vypnutím tých zlých môžete skutočne zabrániť starnutiu - bez ohľadu na to, koľko rokov máte,“ cituje portál Idnes.cz americkú lekárku Saru Gottfriedovú, ktorá to uvádza vo svojej knihe Omladnite za sedem týždňov.

Foto: Freepik.com, rawpixel.com

4. Prestaňte sa stresovať

Prestaňte bojovať so starnutím a stresovať sa kvôli tomu, ako vyzeráte. Dôležitý je totiž nielen fyzický vzhľad, ale podpora celkového zdravia a pohody. Podľa zakladateľky spoločnosti Stop obezite Ivy Málkovej treba zo slovníka úplne vymazať slovo boj. „Pokiaľ chcete robiť v živote nejaké zmeny, vždy v tom musí byť láskavosť k sebe. Hlavnou hodnotou, ku ktorej by tieto zmeny mali smerovať, je to, ako si udržať telo a myseľ v čo najlepšej kondícii aj s pribúdajúcim vekom,“ tvrdí pre portál Idnes.cz Málková.

Foto: Freepik.com, benzoix

Zároveň dodáva, že namiesto riešenia vrások je skôr namieste robiť v každej životnej etape maximum na zachovanie funkčnosti organizmu, predchádzaniu chorôb a podporu celkového zdravia a pohody. „Skrátka udržiavať si kvalitu života. A každé ráno sa tešiť na nadchádzajúci deň,“ vysvetľuje.

Foto: Freepik.com, senivpetro

3. Dostatok spánku

Vedeli ste, že mizerní spáči majú sklony k priberaniu? „U ľudí, ktorí nespia dostatočne, dochádza k nerovnováhe dvoch dôležitých hormónov sýtosti: ghrelínu a leptínu,“ upozorňuje Sara Gottfriedová. To znamená, že ak sa poriadne nevyspíte, telo si vyrobí viac ghrelínu, ktorý vás potom nabáda k tomu, aby ste zjedli všetko, čo vám príde pod ruku, a to najmä sladké a bohaté na tuky, a naopak menej hormónu leptínu, ktorý by vás krotil. Spánok jednoducho patrí k jedným z najlepších receptov na mladosť a vitalitu.

