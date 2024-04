Viem, že som vinný, hovoril manželke. Jozef Vajda sa nehanbí ani za vzťah s učiteľkou lásky

Je hrdým dedkom a verným manželom, no nie vždy to tak bolo. Jozef Vajda bol vyhláseným sukničkárom, ktorý bol na ceste prekonať rekord najväčšieho milovníka žien Giacoma Casanovu. Keď mu ktosi povedal, že najväčší zvodca v histórii mal vraj 1 300 žien, Vajda odpovedal: „Tak málo?“ Jožko Vajda sa zaplietol aj s najznámejšou učiteľkou sexu Zuzanou Belohorcovou a hoci bol ženatý, v skutočnosti sa usadil až v momente, keď prišiel takmer o všetko.

Ženy po ňom túžili

„Moje ego začalo rásť do enormných rozmerov, navyše bolo posilnené veľkým záujmom zo strany ženského pohlavia. Na to, že sa páčim ženám, som prišiel ako trinásťročný,“ spomínal v knihe Moja Cesta Jožko Vajda, ktorý si s prvými dievčatami začal rozumieť v nimnických kúpeľov, kde jeho otec pracoval ako lekár a kde chodili aj mladé pacientky od 18 do 25 rokov.

„Hneď ako som vyrástol z detských nohavíc, tak mi začali dávať najavo svoj záujem a ja som sa celý rozochvený nechal zlákať do ich nemocničných izieb. Tam som začal objavovať tajomstvá ženských tiel, každé z nich bolo iné a dokázalo si ma pripútať odlišným spôsobom,“ povedal otvorene budúci herec, ktorý si užíval pozornosť už od mlada. Niekoľkokrát priznal, že ženy po ňom jednoducho vždy túžili.

Chcel prekonať rekord Casanovu

Veľký výber ctiteliek mu umožnil prežívať intenzívne vlny vzrušenia dookola, no málokedy išiel vo vzťahu do hĺbky. „Nemal som sa ako učiť dávať a prijímať lásku, ale vôbec ma to netrápilo,“ hovoril otvorene a dodáva, že jeho mladosť ochudobnená o romantiku časom prerástla do bohapustej promiskuity.

