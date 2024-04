Z dievčaťa v deravých montérkach sa stala obľúbená miliardárka. Toto je obdivuhodný príbeh Oprah Winfrey

Mala štyri a pol roka, keď sa rozhodla. Oprah Winfrey nechcela žiť život plný odriekania a práce, aký mala jej rodina. Na malej farme v americkom štáte Mississippi ju vychovávala babička, ktorá dúfala, že Oprah zamestnajú ľudia, ktorí ju nebudú zneužívať. „Len dúfam, že keď budeš veľká, nájdeš dobrých bielych ľudí, ktorí sa budú k tebe správať pekne a slušne,“ povedala podľa webu The Guardian jej stará mama. Oprah sa napokon stala miliardárkou a hovorí: „Ľutujem, že sa moja babička nedožila toho, že zopár dobrých bielych ľudí pracuje pre mňa.“

Fyzické tresty a sexuálne zneužívanie

Oprah sa narodila slobodnej matke, ktorá po jej narodení odcestovala na sever USA. Oprah tak musela stráviť prvých šesť rokov v chudobe na vidieku so svojou babičkou, kde sa jej ostatné deti vysmievali za to, že musela kvôli nedostatku peňazí nosiť montérky vyrobené zo zemiakových vriec.

Okrem toho priznala, že ju stará mama fyzicky týrala, a to ju donútilo odísť od nej. „Bičovala ma tak strašne, že som mala na chrbte podliatiny, ktoré mi krvácali. Keď som si obliekla nedeľné šaty, zašpinili sa od krvi, takže ma zbila znovu,“ povedala v šou Davida Lettermana. Ako šesťročná sa presťahovala k svojej mame, ktorá však nemala na dcérinu výchovu čas.

Otec bol prísny, ale priniesol stabilitu

V roku 1986 Oprah prehovorila o tom, že ju ako deväťročnú sexuálne zneužíval jej bratranec, strýko aj rodinný priateľ. „Toto bremeno som ťahala so sebou a bála som sa to niekomu povedať, pretože som si myslela, že je to moja chyba,“ prezradila v šou. V štrnástich rokoch odišla žiť k svojmu biologickému otcovi do Nashvillu, pričom tajila skutočnosť, že je tehotná. Kvôli predčasnému pôrodu bábätko dva týždne po pôrode zomrelo.

