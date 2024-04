Expert na financovanie bývania: Sporenie môže postaviť mladých na nohy. Prezradil, čo by mali urobiť najskôr

Vyštudovať, nájsť si prácu, ktorá nás baví, založiť si rodinu. To je cieľom mnohých ľudí, ktorí chcú svoj sen o spokojnom živote zavŕšiť aj vlastným bytom či domom. Žiaľ, to sa v posledných rokoch stalo veľkým problémom aj kvôli inflácii a cenám nehnuteľností – tie totiž narástli do obrovských výšin. Ako však vysvetľuje odborník, často neľahká situácia môže mať riešenie, ktoré máme roky priamo pod nosom a naši rodičia by nám o ňom vedeli rozprávať.

Ako si splniť sen?

Mať svoj vlastný byt či dom je snom množstva mladých ľudí, no splniť si ho nedokáže každý, vraví obchodný zástupca Prvej stavebnej sporiteľne Štefan Gubán. „Prvým problémom sú ceny realít, ktoré siahajú na historické maximá. Pri kúpe bytu alebo domu je nutné, aby mal človek našetrenú istú čiastku, ktorú zaplatí z vlastných prostriedkov,“ opisuje najväčšie prekážky, ktoré stoja medzi mladými a vlastnou nehnuteľnosťou.

Riešením môže byť sporenie – a čím skôr s tým začneme, tým viac času budeme mať na to, aby sme si nasporili dostatočné množstvo peňazí, hovorí Štefan Gubán. „Potom aj pri nižšom objeme odkladaných peňazí na sporenie dokážem v čase nazbierať a zhodnotiť celkom zaujímavú čiastku finančných prostriedkov, ktoré mi v konečnom dôsledku pomôžu splniť si svoj sen, ktorým je tá kúpa nehnuteľnosti,“ vysvetľuje expert na financovanie bývania a dodáva, že už dnes sa oplatí myslieť na to, čo budeme potrebovať o niekoľko rokov, aby sme to zvládli bez stresu.

Dôkladne sa pripravte

Aj preto by si človek mal pri kupovaní nehnuteľnosti poriadne premyslieť, či na to reálne má, koľko si môže požičať a čo už je nad jeho sily – tak, aby to extrémne nezaťažilo rodinný rozpočet. Predsa len, ide o rozhodnutie, ktoré ho ovplyvní na dlhé roky. „Je rozdiel, či nehnuteľnosť kupujete sami alebo spolu s partnerom, čím sa váš disponibilný príjem znásobí. Takýto dlhodobý úver by vás nemal zaťažiť tak, že radikálne okrešete svoje záľuby alebo budete pod extrémnym stresom,“ konštatuje obchodný zástupca.

Mimoriadne dôležité podľa neho je, aby ste si urobili prieskum trhu a porovnali ponuky. „Na začiatku si stanovte základné parametre, ktoré musia byť vo všetkých ponukách nemenné. Dĺžku splácania, obdobie fixácie a tiež maximálnu výšku splátky, ktorú ste schopní mesačne uhradiť – a môžete začať porovnávať,“ radí, ako čo najviac ušetriť pri financovaní vlastného bývania. Prvá stavebná sporiteľňa v takom prípade ponúka rôzne riešenia, ktoré môžu pomôcť. Medzi jedno z nich, ktoré má dlhoročnú tradíciu, patrí aj stavebné sporenie.

70-eurová prémia

Hoci už nie je také populárne ako kedysi, vyzerá to tak, že stavebné sporenie znovu upútalo pozornosť Slovákov. „V jednoduchosti sa dá povedať, že je to zhodnotenie úspor a výhodný úver v jednom. Kombináciou sporenia s poskytnutím zvýhodneného úveru vzniká príťažlivý finančný produkt,“ vysvetľuje Štefan Gubán princípy stavebného sporenia, ktoré Prvá stavebná sporiteľňa ponúka aj prostredníctvom produktu mojeSPORENIE. Tieto peňažné prostriedky môžete využiť na viacero činností, ktoré súvisia s bývaním – okrem samotnej kúpy je to výstavba domu, rekonštrukcia a prestavba, ale aj úhrada predchádzajúcich záväzkov spojených s bývaním.

Výhodou stavebného sporenia je nadštandardné zhodnotenie vkladov, čo je možné vďaka vysokým základným úrokovým sadzbám sporenia, a podpora zo strany štátu vo forme štátnej prémie až 70 eur. Získate ju ľahšie ako v minulosti – stačí v roku 2024 vložiť na stavebné sporenie 1000 eur, čo je menej oproti sume 2800 eur za rok 2023. „Vďaka tejto zmene pomôže štátna prémia väčšiemu množstvu ľudí, a to najmä tým s nižšími príjmami. Spolu s úrokovou sadzbou tak budú ich úspory rásť ešte rýchlejšie,“ konštatuje expert.

Lákavé produkty Produkt mojeSPORENIE je podľa Štefana Gubána lákavý najmä pre tých, ktorí túžia po zaujímavom zhodnotení svojich vkladov. Človek k úrokovej sadzbe 1 % p. a. získa aj výhodný úrokový bonus, pričom celkové úročenie vkladov počas sporenia bude nasledovné: v roku 2024: 4 % p. a. (1 % + 3 % bonus)

v roku 2025: 3 % p. a. (1 % + 2 % bonus)

v roku 2026: 2 % p. a. (1 % + 1 % bonus)

od roku 2027 1 % p. a. Ďalšou možnosťou je finančný plán môjDOMOV, vďaka ktorému na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti alebo rekonštrukciu stačí nasporiť len polovicu cieľovej sumy. Druhú polovicu získate ako výhodný stavebný úver s úrokovou sadzbou už od 1,8 % p. a., ktorá je garantovaná počas celej doby splácania.

Stavebné sporenie je, samozrejme, vhodné nielen pre mladých ľudí, vraví Štefan Gubán. „Začať sporiť môžeme kedykoľvek, bez ohľadu na vek,” vraví odborník a dodáva, že každá veková skupina si v Prvej stavebnej sporiteľni dokáže nájsť ten správny produkt. Týka sa to aj detí – tam je najlepšie, keď rodičia začnú sporiť už pri narodení. „Našťastie, stále je tu časť ľudí, ktorá sa drží zvyku starších generácií, keď s narodením dieťaťa zakladajú sporenie a odmalička mu sporia,” pokračuje. Aj pri relatívne malej čiastke sa tak pri pravidelnom sporení cez mojeSPORENIE dokáže nazbierať zaujímavá čiastka, ktorá pomôže mladému človeku postaviť sa na vlastné nohy.

Dôležité je začať

Podľa experta na financovanie bývania je najdôležitejšie, aby sme začali. „Často si hovoríme‚ začnem sporiť zajtra, budúci týždeň, o mesiac... Treba konečne urobiť to, čo podvedome chceme a plánujeme, len to stále odkladáme na potom,“ vysvetľuje skúsený obchodný zástupca. Aj malé sumy, ktoré budeme každý mesiac vkladať na sporenie, sa totiž v dlhodobom horizonte dokážu výrazne zhodnotiť. Významnú úlohu v tom zohráva návyk, ktorý si vytvárame pravidelným sporením.

Ako tvrdí, každý človek je jedinečný a má iné potreby a očakávania. Preto je podľa neho dôležitá najmä komunikácia, na ktorú kladú v Prvej stavebnej sporiteľni mimoriadny dôraz. Iba tak dokážu nájsť to ideálne riešenie. Štefana Gubána teší najmä to, keď vidí nadšeného klienta. „Chceme dať klientovi viac, ako očakáva. Individuálny prístup, flexibilitu a úprimný záujem nájsť riešenia jeho individuálnych potrieb. Teší ma, keď vidím, ako si klient plní svoje sny,” prezradil.

Veľký záujem o stavebné sporenie Zdá sa, že stavebné sporenie sa vracia do módy, v minulom roku totiž ľudia uzavreli 70 256 zmlúv stavebného sporenia, čo bolo medziročne o 29 percent viac. Objem cieľových zmlúv vzrástol o 42 percent a presiahol dve miliardy eur. „Záujem o stavebné sporenie pre deti sa vlani zvýšil ešte výraznejšie, keď rodičia uzavreli medziročne o 60 percent takýchto zmlúv viac. To sú úctyhodné čísla, ktoré hovoria sami za seba. Za týmito číslami treba vidieť aj kolegov na pobočkách, kde vedia dať klientom kvalitné poradenstvo a nastaviť produkt podľa očakávaní klienta,“ hovorí Štefan Gubán. Rast úrokových sadzieb a potreba vlastných zdrojov pri kúpe nehnuteľnosti prostredníctvom hypotéky podľa neho spôsobili, že dnes sa už málokto môže spoliehať iba na úver pri financovaní bývania: „Ľudia sa preto začali na tento krok dopredu pripravovať a opäť objavili čaro sporenia a jeho výhody.“

Niektorí z klientov, ktorým pomohol počas svojej kariéry, mu v mysli zostali dodnes. „Jedného dňa som robil mojeSPORENIE pre mladé dievča, ktoré práve skončilo školu. Nasledujúci deň prišla do kancelárie – myslel som si, že opäť ona, že niečo zabudla, ale bola to jej navlas rovnaká sestra-dvojička. ‚Včera tu bola moja sestra a má u Vás sporenie – ja chcem také isté‘,“ spomína. A na tretí deň sa objavil aj ich starší brat, ktorý sa rozhodol pre rovnakú vec, dodáva Štefan Gubán s úsmevom.

