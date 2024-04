Niekoľko metrov odletel ako handra. Útok medvedice Kysučan Tomáš prežil vďaka jednej veci

Zoológovia opakujú, že ak medveď môže, konfliktu s človek sa vyhne, no najhoršie je, keď ho prekvapíte na krátku vzdialenosť a on sa zľakne. Podobný príbeh zažil Kysučan Tomáš Mozoľ, ktorý v nedeľu popoludní natrafil na medvedicu s mláďatami, keď kráčal po hrebeni Ľadonhory. Ako priznal pre Nový Čas otec dvoch detí, život si zachránil vďaka jednému momentu.

Buď ja, alebo ona

„Chodievam na Ľadonhoru pravidelne, je to krásna prechádzka hrebeňom. Neviem si predstaviť, či sa tam však ešte niekedy vyberiem, doteraz ma trasie,“ povedal Tomáš, na ktorého medvedica vyštartovala s veľkým revom.

Ako v minulosti pre agentúru SITA uviedol zoológ Jozef Hybler, medvedica nechce zabiť človeka - jej jediným cieľom je dostať mláďatá do bezpečia. „Nemal som šancu si nič uvedomiť. Buchla ma labou do stehna a chrbta s takou obrovskou silou, že som odletel ako handra niekoľko metrov. Hneď, ako ma zvalila, s revom sa na mňa vrhla a zahryzla sa mi do stehna,“ priznal Kysučan Tomáš. Mal šťastie, že mal hrubé vojenské nohavice, ktoré majú viacero vrstiev.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YCxPHvrgo6eMzLbunb7e4vkRSaL5EHKN45gxQ5DtWKsU112BvmUvK2Cgn5AFnbZul&id=100001704484114

Tomáš v amoku chytil medvedicu za hlavu, reval na ňu a bojoval o život. „Buď ja, alebo ona. Zrazu sme sa pri boji zošmykli zo svahu a rútili sa do rokliny. Toto mi asi zachránilo život,“ hovoril dvojnásobný otec, ktorý sa následne postavil a začal utekať do opačnej strany. Medvedica sa náhle otočila, pravdepodobne preto, že stratila z dohľadu mláďatá, a tak sa rozbehla za nimi. Aktívna obrana, akou zareagoval Kysučan, však podľa odborníkov pri strete s medveďom nie je najlepším riešením.

Najlepšia je pasívna obrana

