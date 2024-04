Jednu z prísad si celý rok šetrí v mrazničke. Špenátová štrúdľa Beáty Dubasovej vás vďaka nej ohúri

Okrem mäsa často pripravuje cestoviny, v kuchyni je rada kreatívna a s kulinárskymi experimentmi radšej opatrná. U speváčky Beáty Dubasovej sa vždy všetko zje, no predsa len sú jedlá, ktorým sa jej stravníci najradšej vyhýbajú. „Ak občas zaexperimentujem a priveľmi im to nechutí, nenechajú to na tanieri, ale slušne povedia, že to už radšej variť nemusím,“ smiala sa pre Dobré jedlo.

Najradšej jedáva doma

V chladničke má vždy pre istotu prichystané droždie, skoro každý víkend niečo upečie a aj keď si spočiatku myslela, že bude jedávať hlavne v reštauráciách a preto nemusí vedieť dokonale variť, mýlila sa. „Keď sme chodili s kapelou na koncerty, často to aj tak bolo. No postupne som zistila, že takéto stravovanie ma veľmi nebaví,“ priznala Beáta.

Práve časté cestovanie a hotelová strava, ktorej sa počas týždňa nabaží, podporuje jej lásku k domácej kuchyni. Počas víkendov teda speváčka rada pripravuje obed doma a medzi jej obľúbené ingrediencie jednoznačne patrí medvedí cesnak.

„Na jar ho v Horskom parku nazberám, umyjem ho, osuším a dám do mrazničky. Používam ho často po celý rok namiesto hlávkového cesnaku,“ prezrádza a rovno ponúka recept na špenátovú štrudľu, do ktorého ušetrený medvedí cesnak môžete pridať.

Špenátová štrúdľa podľa Beáty Dubasovej:

Recept nájdete na ďalšej strane: