Iba sa spoznali a už vedel, že je tá pravá. Leoš Mareš vraví, že bez Moniky by už nedokázal byť

Sú jedným z najobľúbenejších párov v Česku. Obľúbený moderátor a hudobník Leoš Mareš, ktorý 27. apríla oslavuje 48. narodeniny, so svojou manželkou Monikou zdieľajú s fanúšikmi nielen svoj pracovný, ale aj súkromný život. Minulý rok dvojica oslávila už šieste výročie sobáša krásnymi príspevkami na sociálnych sieťach. Ako sami priznali, keď sa spoznali pred deviatimi rokmi, bola to láska na prvý pohľad.

Nepamätal si prvú pusu

Spoznali sa na svadbe ich spoločného kamaráta. Jej bola zima a on jej požičal svoje sako, začali sa rozprávať a nevedeli prestať. „13. jún 2015, ani si nepamätám, že som dostal prvú pusu,“ spomínal na sociálnych sieťach Leoš Mareš. Monika ho hneď doplnila.

„Chcel si sa fotiť a ja som vlastne ani nechcela, tak som ti dala pusu, aby ma nebolo vidieť,“ vysvetlila. Ani jeden z nich vtedy nikoho nehľadal, obaja boli čerstvo rozídení, napriek tomu jeden druhému ihneď podľahli.

„Nič som s ním neplánovala a on si nič neplánoval so mnou. Keď sa o niekoho snažíte, máte sklon prehrávať a robiť sa lepším. A to sme nerobili. Ja som na to nemala energiu. Všetko bolo prirodzené, a to nám určite veľmi pomohlo,“ povedala Monika v rozhovore pre iDnes.cz.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/463943380637098/photos/bc.Abpm3yJMJdrJfH62ITZUFQO8iaNHlu-UHF9w7MhlKfYFO1kHtNVZL8kphBBTfsq7Z0x3EC7mqybpZBH-pjvh-Uqb4R6EGJMTXPPrxLSTssjBln_sBrbKPP2pV_EvmWatVOFyYeDhH6QCVEQUUpi9VPoDiddUXZLMBV6rVWXGAX5SVA/565154703849298/?opaqueCursor=AbrZTHSwYwNpCOpbPvJdyDfdZEig9--Q59DSATQjBbJzbFGB7x3BburSWkkzg3OJC18owUe02-GPKO4SeQyrpT0S5PuJwG0mOOMpVk5fTmFQkna4c2Pgp1NZlcqT-kML2lQJ1_Y_b4M4OJbAgwTUe_9ozGzXwx3n8_Lvcn7LgThjq8yxz36MfMPO7kM9WEqdHvXVOnqrQt11f0j_YcEXEmkm3yR5gHCWhIEzDeZXj3T14O-qgKG9h1FPDWG_CyX1zJVpYRW_dg_1pJufl1UponHRuX6BsaEeL76KpSOMeUvC2O8w1EqX0My24-jkbretX_NdVEDuvzeyyTkQJ1kJmNm1CFyKlGPN-mYOzz6Hb4s9txlPuvWj_rjtNDrdAKUdYL5OoMxEJuHmZ-ehN5ip_sN9N_lRL2k4oeCuXZxEkKnjrG2FQYkfn7g2bJtZPHLO63qZtN468CtKMZhc-YUeuLCQoR2Or6kEtM4f59CGHEiO_N8Xq533G_Wg37dHo80sDEOeUSmgDHiKg1mmK5jm7e3LY1BXExSrkSZT3o1p-rNpHEOCtBX5_GWocgMfk1pnGpJ8GeFRorJVhgj9SLpwdDYv

To, že Monika je tá pravá, Leoš vedel hneď a stále si to myslí. „Monika je moje šťastie a rád by som s ňou zostal,“ prehlásil po roku randenia Leoš Mareš, ktorý nešetril veľkolepými gestami ani vtedy, keď sa ju rozhodol požiadať o ruku.

Zásnuby s ohňostrojom

