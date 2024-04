FOTO: Vynaliezavý otec prezradil trik, ako prinútiť tínedžerov upratať si izbu. Rodičia sú z neho v úžase

Neporiadok v detskej izbe zvyčajne viac trápi rodičov ako deti a vtedy občas začína vyrovnaný súboj o to, kedy sa uprace. Otec dvoch tínedžerov zverejnil v rodičovskej skupine na sociálnej sieti svoj trik, ktorým docieli, že izba jeho detí je uprataná v rekordne rýchlom čase. Ako sa mu to podarilo?

Jeho deti vďaka tomuto spôsobu dokonca upracú aj kúpeľňu so záchodom. Jeho stratégia sa stala virálnou a ukladajú si ju aj rodičia mladších detí „na neskôr“. Všetko sa to začalo, keď otec svojim deťom na dvere detskej izby prilepil odkaz, ktorých imitoval scénky z hororového filmu Saw.

Foto: FB: Mum Central

V ňom museli postavy plniť rôzne úlohy, aby vyviazli živé. „Dnešné heslo na wifi sa odomkne vtedy, keď mi zašlete dve fotografie upratanej izby. Obrázok musí obsahovať vedro na umývanie, ktoré nemôže byť umiestnené v rohu izby ako nejaký mimozemský objekt, o ktorom si myslíte, že pri dotyku zhorí,“ píše otecko deťom v odkaze.

Potom ich upozornil aj na to, že im schoval ovládače od hernej konzoly X-Box, takže ak sa chcú dozvedieť ich presnú polohu, musia umyť aj kúpeľňu so záchodom. Ostatní rodičia považovali túto taktiku za geniálnu, ale upozornili aj na to, že v prípade, že majú deti neobmedzené dáta, tak ani táto stratégia nemusí fungovať. „Toto by mohlo fungovať aj na môjho manžela,“ pridala sa jedna z mamičiek.