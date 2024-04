Všetky matky, skláňam sa pred vami. Dominika Kavaschová prezradila, ako je to s druhým dieťatkom

Keď pred tromi rokmi Dominika Kavaschová privítala na svet dcérku, ktorá dostala netradičné meno Maia, bolo to úžasné aj ťažké zároveň. Materstvo a trojročnú „dovolenku“ si herečka podľa vlastných slov užila a snažila sa nebyť príliš premotivovaná. Teraz však otvorene priznala, že hoci sa už teší do práce, druhé bábätko by privítala.

Na lásku museli dozrieť

Boli spolužiakmi, spolu skúšali dialógy a spolu trávili voľný čas. On jej ako kamarátke napísal pesničku, v ktorej jej tajne vyznával svoje city. Daniel Fischer ale musel na Dominiku Kavaschovú čakať celé roky, na lásku vraj museli dozrieť. „D-D-D-D-Donďa, zabuchni sa do mňa,“ rýmoval Fischer v skladbe, ktorú napísal ešte ako študent.

„Je pravda, že niektoré skladby som napísal so zámerom zbaliť, ale v prípade Dominiky to tak nebolo. I keď ťažko povedať. Na druhej strane, keď po tých rokoch od školy medzi nami preskočila iskra, opäť sme spolu veľa skúšali a moje pocity boli podobné, ako keď tá skladba vznikla,“ prezradil pre týždenník Plus 7 Dní Daniel, v ktorom našla herečka svoju spriaznenú dušu.

Áno, chcem druhé bábätko, ale...

Odvtedy tvoria harmonický pár a pred tromi rokmi sa z nich dokonca stali rodičia, keď Dominika darovala život dcérke. „Maia, si zázrak. Všetky matky, skláňam sa pred vami. Skláňam sa pred tou neskutočnou silou, ktorú v sebe máte, máme,“ napísala vtedy na sociálnej sieti čerstvá mamina.

Materskú dovolenku si vraj užila a dnes otvorene priznáva, že by vo svojom živote privítala aj druhé bábätko. „Áno, chcem druhé bábätko, ale dvojičky... asi nie. Obdivujem moju sestru, ako toto dáva, je naozaj statočná. Myslím, že nepoznám pokojnejšiu, príjemnejšiu, vyrovnanejšiu a silnejšiu osobu, ako je ona. Tri deti, stále upravená a uvarila nám dnes lazagne, a kým sme jedli zmrzlinu, ona kočíkovala,“ chválila herečka svoju sestru Janku, ktorá doma vychováva aj dvojičky.