Neurológ Stránský: Polovica detí by prišla radšej o ruku než o mobil. Rodičia im dovoľujú digitálny heroín

Kúpili by ste svojmu dieťaťu fľašku rumu alebo kartón cigariet? Dovolili by ste mu zatvoriť sa do detskej izby a brať drogy? Nie? „Tak prečo im dovolíte bez kontroly používať mobilné telefóny a sociálne siete?“ pýta sa známy neurológ a bývalý pedagóg neurológie na Yaleskej univerzite Martin Jan Stránský. Uznávaný odborník roky pracuje na výskumoch, ktoré dokazujú, aké negatívne vplyvy majú moderné technológie na ľudský mozog, obzvlášť na mozog detí. „Polovica mládeže by radšej prišla o ruku než o mobil. Ich vzťah k realite je taký deformovaný, že si nevedia predstaviť nič iné,“ upozorňuje v podcaste First Class Stránský a radí, čo s tým robiť.

Mobil ako tretia končatina

Čím mladšie sú deti, ktoré začínajú používať moderné technológie, tým je situácia podľa Stránského dramatickejšia. Medzi najviac ohrozené osoby patria tie medzi 15 a 24 rokom života a čoraz viac problémov sa ukazuje u dievčat vo veku 11 až 15 rokov.

„Rodičia začínajú mať iné priority ako vychovávať svoje deti. To by pritom mala byť jediná priorita rodičov. Dnes v rámci tých deformovaných priorít chcú radšej tretiu kreditnú kartu a štvrtú dovolenku,“ povedal o prístupe mnohých rodičov. Tí podľa neho deťom nedávajú žiadne hranice a tak sa mobily stávajú treťou končatinou dnešných detí.

Vložený príspevok z Facebooku:

Digitálny heroín

„A prečo? Pretože tam nemajú tých rodičov. Tí rodičia tam neexistujú, nie sú v ich životoch. Nikde ich neberú, nejdú s nimi do kina,“ apeloval v rozhovore pre First Class na rodičov, ktorí by si mali uvedomiť, že nie je žiadny rozdiel medzi závislosťou od moderných technológii a od alkoholu alebo cigariet.

„To sú deti, ktoré berú drogu. Nie je žiadny rozdiel medzi tým, keď ich dcéra napríklad sedem hodín pozerá do mobilu a tým, keby prišli do jej izby a mala tam striekačku s ihlou a do žily si dávala heroín. Toto je digitálny heroín,“ vysvetlil.

Nie je vo väčšom bezpečí

„Keď dáme mozog v oboch prípadoch do magnetickej rezonancie, tak sa rozsvieti jedna a tá istá trasa,“ povedal Martin Jan Stránský, podľa ktorého si veľa rodičov myslí, že ak dajú dieťaťu do rúk telefón, bude vo väčšom bezpečí ako niekde vonku. „Všetky štúdie ale dokazujú, že platí pravý opak. Má až 700-násobnú šancu, že sa mu niečo stane,“ povedal s odkazom na najnovšie výskumy.

