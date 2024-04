VIDEO: Bravo, kričal nadšený Ján Ďurovčík. Juraj Loj tancom dvoch nepriateľov dojal všetkých

Pre mňa to bol jeden z najsilnejších zážitkov v tomto Let's Dance vôbec, priznala Adela Vinczeová.

Ôsme súťažné kolo Let's Dance predstavilo tanečníkov v novom svetle. Počas večera známe páry zatancovali tzv. contemporary tanec, scénický tanec, ktorý nemá žiadne striktné pravidlá ani obmedzenia. Ide v ňom najmä o vyjadrenie príbehu, myšlienok a emócií. Jedno z najdojemnejší vystúpení predviedol Juraj Loj s tanečnou partnerkou Natáliou Horváthovou, s ktorou na parkete odtancovali príbeh o závislosti a nešťastnej láske. „Bravi!“ kričal po ich tanci dojatý Ján Ďurovčík.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/letsdancetvmarkiza/posts/pfbid02qAB1p5TTEAXux9JorDwbjarmdXbGJ7Yv5ndVxNuK2qgF69N5fbkFJRNYyCBxqNWdl

Manipulátor a manipulovaný

„Som úplne vďačný, že si to môžem zatancovať,“ priznal pred vystúpením Juraj Loj, ktorý chcel v tanci znázorniť život dvoch ľudí, ktorí žijú v toxickom vzťahu. „Je veľmi ťažké odísť zo vzťahu, kde jeden je manipulátor a druhý je manipulovaný. To sa nesie celým tým príbehom,“ vysvetlil herec.

V ôsmom kole predviedol neuveriteľné číslo, po ktorom stála na nohách celá Incheba a dokonca aj porotcovia. „Toto bol pre mňa najkrajší zážitok a najkrajší tanec, aj keď sa venujem spoločenským tancom,“ priznala tanečníčka Natália.

Najsilnejší zážitok

„Bravi!“ zakričal niekoľkokrát Ján Ďurovčík, ktorý nešetril chválou. „Všetko dokopy, ešte aj s tými svalmi, ako vyzeráš, ako to bolo postavené... Bravo! Aj tam bola náročnejšia časť, to sa proste udeje. Ja som veľmi šťastný, že sa to udialo, skrátka bomba,“ povedal choreograf narážajúc na nebezpečný prvok, ktorý v histórii Let's Dance ešte nebol.

