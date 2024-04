Jej boj s rakovinou sleduje celá krajina. Hudobníčka Stanka myslí v neľahkých časoch aj na iných pacientov

„Nejde mi do hlavy, ako sa to mohlo podariť,“ hovorila pre Denník N známa slovenská hudobníčka Stanka Apfelová, ktorá tretíkrát bojuje s rakovinou. Tentokrát však na to nezostala úplne sama. Jej príbeh sa dotkol mnohých ľudí na Slovensku a tí jej na transparentný účet poslali oveľa viac, ako kedy snívala – viac ako 300-tisíc eur. Vďaka tomu mohla nastúpiť na liečbu, no ukázala aj obrovské srdce. Ako informoval portál TV Noviny, pomohla ďalším dvom ženám s rovno ťažkým osudom.

Vďaka láskavým ľuďom

„Žijem a mám sa rozhodne lepšie,“ napísala statočná hudobníčka a dodala, že vďaka ľuďom, ich solidarite, láskavosti má za sebou dve plánované chemoterapie, ktoré si môže dovoliť platiť iba preto, že od nich prišla taká štedrá podpora. „Doteraz to neviem úplne celé racionálne spracovať, čo sa to vlastne udialo, čo ste to vlastne urobili,“ priznala Stanka, mamička malej dcérky, ktorá so zákernou rakovinou bojuje za posledné roky už tretíkrát.

Aj vďaka tomu vníma príbehy iných ľudí, s ktorými sa pravidelne stretá na chodbách nemocnice. Práve tam sa zoznámila aj s pacientkou, ktorá má tiež rakovinu a aj jej predpísali liek Trodelvy. Poisťovňa taktiež postupovala rovnako a žiadosť o preplatenie jej zamietla. Empatická Stanka sa preto rozhodla, že žene, s ktorou sa v nemocnici skamarátila, vďaka vyzbieraným peniazom pomôže.

Na Slovensku nie sú jediné

