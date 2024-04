Po náhlej diagnóze prichádzajú dobré správy. Herec Ján Dobrík má synčeka po mesiacoch strachu konečne doma

„Na detskej onkológii v Banskej Bystrici sú pacientami skutoční hrdinovia,“ napísal počas minuloročného augusta na sociálnej sieti herec Ján Dobrík po tom, ako sa s manželkou Lenkou dozvedeli zdrvujúcu správu. Na silných čiernobielych záberoch z nemocničného prostredia totiž vidieť, ako vyzerá život malého statočného pacienta, hercovho sedemročného syna Timoteja, ktorý bojuje so zákernou rakovinou. Po mesiacoch strachu však prichádzajú s dobrou správou.

„Po ôsmich mesiacoch Timko úspešne zvládol intenzívnu chemo liečbu. Leukémia je v remisii, to znamená, že ochorenie nie je aktuálne v jeho tele prítomné. Začal udržiavaciu liečbu, tiež chemo, ale slabšiu, bude to ešte približne jeden a pol roka. Ale už je doma. Šťastný to chlapec,“ zverila sa na sociálnej sieti hercova manželka a mama chlapčeka, ktorá každý deň zo synových úst počuje jednu vetu.

„Každý deň počujem z jeho úst: ‚Dnes je najlepší deň‘, pretože si v tom dni nájde ten ‚hajlajt‘. Nehľadá životný zážitok. Lebo nový deň je tým zážitkom...“ pokračuje Lenka s tým, že dôležité je žiť tak, akoby každý deň bol tým prvým, nie posledným. „A tak, že každý deň prináša nejaké svetlo... aj malé sa ráta... Plačem a usmievam sa zároveň. Prežívam aj iné príbehy, menej nádejné, ale aj viac,“ napísala a dodala, že nič nie je isté, „len sila a svetlo, ktoré má každý z nás“.

Prudká bolesť a opakovaná návšteva nemocnice

Článok pokračuje na ďalšej strane: