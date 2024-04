Už nikdy nebudem mať sex, napadlo mu okamžite po nehode. Bekim vďaka humoru a láske prekonal zlé prognózy

Bol neustále v pohybe, športoval, vymýšľal nezbednosti a bol všade tam, kde bola zábava. Pezinčan Bekim Aziri, ktorý má slovensko-macedónske korene, mal predtuchu, že sa mu stane niečo zlé. Keď mal 16 rokov, na štarte bikrosových pretekov mal jedinú myšlienku. „Hlavou mi vtedy preblesklo, že sa mi stane niečo zlé, ale na tú predtuchu som nedal a išiel som,“ spomínal pre Blesk Bekim, ktorý si pri nešťastnom páde zlomil štvrtý a rozdrvil piaty krčný stavec.

Verdikt lekárov bol vtedy jasný – už sa nepostaví na nohy. Bekim Aziri je ale príkladom toho, že keď sa človek zaprie a pracuje na sebe deň za dňom, všetko sa dá. Dnes je z neho úspešný komik, raper a moderátor, ktorý za svoj úspech vďačí najmä rodičom, kamarátom a manželke Laure. Stáli pri ňom totiž v dobrom aj v zlom.

Štyri neprijaté hovory

Hovorí sa, že pre rodina nie je nič horšie, ako keď prežije vlastné dieťa alebo sa musí prizerať jeho utrpeniu. Bekimova mama Zuzana Aziri má svoju vlastnú skúsenosť. V deň, keď sa dozvedela o synovej nehoda, bola na záhrade, kde si užívala slnečné chvíle.

„V záhrade som sadila cesnak a mobil som nemala pri sebe. Keď som sa po dvoch hodinách vrátila, mala som štyri neprijaté hovory zo strašne dlhých čísiel. Volala som naspäť a ozvala sa mi Fakultná nemocnica v Olomouci. Vedela som, že je zle,“ spomínala v šou Sladký život.

Zuzana sa dozvedela, že jej syn mal úraz a do nemocnice ho priviezla helikoptéra. Do telefónu jej nechceli povedať všetky informácie, a tak netušila, čo sa vlastne stalo. „Keď sme prišli do Olomouca, lekár nám oznámil, že je to vážne a že náš syn má porušenú miechu,“ povedala v Bekimovom podcaste s názvom To nemyslíš vážne.

Prvá myšlienka bola na sex

„Oci, nehnevaj sa, ja som ťa oklamal,“ povedal Bekim svoje prvé slová po nehode. Lekári ho na ďalší deň zoperovali a Zuzana si myslela, že bude všetko v poriadku. „Hovorila som si, že sa za dva týždne postaví a šup-šup bude behať. Keď ale lekár videl, aká som nadšená, tak mi povedal, že, bohužiaľ, váš syn už nikdy nebude chodiť,“ hovorila Zuzana Aziri, ktorej sa v tej chvíli zrútil celý svet.

Prvá vec, na ktorú po nehode Bekim myslel, bolo, že nebude mať sex. „Prvá vec, ktorú som povedal, keď som sa dozvedel, že som ochrnutý, bola, že už nikdy nebudem sexovať postojačky,“ spomínal pre magazín EMMA. Prognózy lekárov boli ešte horšie. Boli si istí, že Bekim sa sám ani nikdy neposadí.

Lekári žasli

