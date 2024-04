Najlepší nápad dostal v horúčke. Vladimír zachraňuje nenarodené deti a prepisuje učebnice medicíny

Deti, ktoré by boli odsúdené na zánik, dostali vďaka nemu šancu na život.

Plod by bol odsúdený na zánik, no on ho dokáže zachrániť. Vladimír Ferianec sa už takmer 20 rokov venuje modernej fetálnej medicíne, ktorou zachraňuje nenarodené deti a jeho úspechy citujú od USA až po Japonsko. Magazín Forbes ho tento rok zaradil medzi 75 najlepších slovenských lekárov a lekárok a niet sa čomu čudovať. Vladimír dáva svojimi prevratnými zákrokmi nádej na prežitie plodom v tých najrizikovejších tehotenstvách a neustále posúva hranice možného. Niektoré zákroky lekár z ružinovskej nemocnice vykonával ako prvý na svete.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/UNBratislava/posts/pfbid0QRomnX7G6WfkkucDUuNQxQnmKTPtHLHf7W85ot3R5eyQXvA72VvYwqrqJKMW9nsVl

Sanitár v pitevni

Ako spomínal pre Forbes, nad výberom povolania uvažoval tak, aby bol užitočný spoločnosti, ale aby nebol sluhom režimu. Vladimíra ale prvýkrát pre nepriaznivý kádrový profil na medicínu nezobrali, a tak sa k nej musel dostať okľukou. Ako 18-ročný sa stal pitevným sanitárom na ústave súdneho lekárstva, kde sa v pitevni stretol s tými najťažšími prípadmi. Na stole mu skončil aj mladý východonemecký chlapec, ktorého pri pokuse prekročiť hranicu roztrhali vycvičené psy.

Nakoniec sa vďaka výnimočným študijným výsledkom na školu dostal a jeho kroky viedli ku gynekológii. Študoval v Barcelone a v Madride, kde v španielčine zložil špecializačné skúšky z gynekológie a pôrodníctva a práve tam pochopil, že ultrazvuk je bránou do všetkého.

Geniálny nápad dostal v teplotách

„Keď som sa vrátil na Slovensko, mal som už s ultrazvukom „nabehaných veľa kilometrov“,“ hovoril pre Forbes Vladimír, ktorý začal u nás posúvať hranice možného. Jeden z najväčších medicínskych prevratov vo svojej kariére urobil, keď bol chorý.

Bol doma v teplotách, keď mu kolega z nemocnice zavolal, že majú rodičku s odtečenou plodovou vodou vo veľmi nízkom týždni tehotenstva. Každé jedno tehotenstvo, pri ktorom odtiekla plodová voda do 24. týždňa, kedysi končilo potratom. Tento plod ale ešte žil, tak Vladimírovi zavolali, aby prišiel umelo doplniť odtečenú plodovú vodu. Vedel však, že v tomto prípade by to nič nevyriešila. V tých vysokých teplotách dostal geniálny nápad.

Článok pokračuje na ďalšej strane: