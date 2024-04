Po prvom stretnutí si dali osem rokov pauzu. Michal Kubovčík so Zuzkou neprajníkom dokázali, že sú tím

Keď natáčala seriál Zrada o manželskej nevere, mnohí sa jej pýtali, či by vedela odpustiť. „Určite by som minimálne skúsila odpustiť. Ale či by sa mi to podarilo, ťažko povedať,“ hovorila pre Markízu Zuzka Kubovčíková Šebová, ktorá jedným dychom dodala, že takúto situáciu, našťastie, nikdy nemusela riešiť. S manželom Michalom Kubovčíkom to ťahajú už 13 rokov, a to aj napriek tomu, že sa mnohým im spoločným kamarátom nezdalo, že práve oni dvaja by mali byť spolu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/110680625643809/photos/a.1630060613705795/1630061283705728/?type=3&ref=embed_post

Zoznámenie pri pôrode

Keď sa ich opýtali, kto po kom prvý vyštartoval, len sa zasmiali. „Bolo to spoločné dielo,“ povedal v Reflexe Michal Kubovčík, ktorý si prvýkrát Zuzku Šebovú všimol na plagáte v Trnave počas pracovnej prestávky. „Prvýkrát som ju videl na plagáte v Trnave, keď som tam behal po lešení ako kamenár. Keď sme v lete nehrali, tak som tam behal s kamarátom po lešení a v rámci desiatovej pauzy som stál pri divadle a v montérkach obdivoval Šebovú na plagáte,“ prezradil kedysi v šou Nikto nie je dokonalý.

Prvýkrát sa nakoniec stretli v legendárnom seriáli Ordinácia v ružovej záhrade. Zoznámili sa pri scéne, kde začínajúca herečka Zuzka práve rodila bábätko seriálovému partnerovi Mirovi Nogovi a Michal bol záchranárom. „Čau, Šebová,“ povedal jej Michal, keď jej stál pri roztiahnutých nohách a pripravoval sa na scénu pôrodu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10201790987831692&set=a.10201789983126575

Iskra v 5 proti 5

„Prvé stretnutie bolo také, že sme si potom dali radšej pár rôčkov pauzu, aby sa zabudlo na to, že sme sa ocitli v takejto situácii ešte pred prvým bozkom,“ smiala sa herečka v tokšou Aleny Heribanovej.

Článok pokračuje na ďalšej strane: