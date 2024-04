Ani s hitlerovcami sa nedalo vyjednávať. Partizán Otto Šimko vyzýva Slovákov, aby urobili vlastenecký čin

Každý vie, že čo je vojna. To netreba povedať, že je to hrôza, hovorí partizán, ktorý sa stal tvárou dôležitej zbierky.

„Keď nie vláda, posielame my,“ tak znie heslo občianskej zbierky Munícia pre Ukrajinu, ktorá odštartovala na Slovensku. Pridala sa tým k českej iniciatíve, ktorá zbierku iniciovala na medzištátnej úrovni a do ktorej sa pridalo už viac ako 20 krajín. Hoci sa slovenská vládla odmietla pridať k tejto akcii, Slováci sa opäť spojili v pomoci proti ruskej agresii na Ukrajine a za tri dni vyzbierali milión eur. Jedným z prvých, ktorí zbierku na pomoc Ukrajine podporili, je účastník Slovenského národného povstania Otto Šimko.

Nedá sa vyjednávať

„Volám sa Otto Šimko. 1. júna tohto roku budem mať 100 rokov. Podarilo sa mi prežiť holokaust v partizánskom hnutí. Tam sme bojovali proti agresorovi, proti nemeckej okupácii. Každý vie, že čo je vojna. To netreba povedať, že je to hrôza,“ povedal v silnom videu partizán, ktorý si dodnes pamätá na to, ako bojoval za slobodu našej krajiny. Kým podľa slovenskej vlády vojna medzi Ukrajinou a Ruskom nemá vojenské riešenie, bývalý partizán hovorí, že ani s nemeckými agresormi nebolo možné vyjednávať.

„Bolo treba ich poraziť. Táto skúsenosť z druhej svetovej vojny platí samozrejme aj na Ukrajinu – jediná možnosť je, aby sa agresor z Ukrajiny vyhnal,“ uviedol 99-ročný Otto Šimko, ktorý stále sleduje dianie vo svete a pri pohľade na situáciu na Ukrajine sa cítil veľakrát bezmocný.

Kam pôjdu peniaze

Práve iniciatíva českej vlády, ktorá rozbehla medzištátnu zbierku na muníciu pre Ukrajinu, môže dať ľuďom pocit spolupatričnosti, pretože pre Ukrajinu je táto zbierka zásadná. „A toto je určitá príležitosť pre tých ľudí, ktorí ináč nemôžu pomôcť. Podľa mňa je toto vlastenecký čin, lebo to je vlastne záchrana Slovenska. Takže, keď sa za mojich dvadsať eur alebo päťdesiat, neviem koľko by som prispel, keď sa za to kúpi aspoň jeden náboj, tak mám taký pocit, že tento náboj je na správnom mieste. Lebo vlastne pomôže mne, pretože ide o moju slobodu,“ uviedol pre SME.

