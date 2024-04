Toto by zubári so svojimi zubmi nikdy nespravili. Deväť zlozvykov, ktorým sa potrebujete vyvarovať

Slovákov nemilo prekvapila správa, že štát prestane preplácať časť zákrokov u zubára, ktoré stoja často nemálo peňazí. O naše zuby si v tejto situácii treba starať o to viac a nerobiť chyby, ktoré môžeme neskôr ľutovať.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie majú zuby v neuspokojivom stave asi dve miliardy ľudí a 19% svetovej populácie zase bojuje s ochoreniami ďasien. Ako predísť týmto nepríjemnostiam? Odpovedajú zubári, ktorí prezradili, čo by oni sami so svojimi zubami nikdy nerobili.

8. Neohrýzať si nechty

Ak sa v istých situáciách uchyľujete k ohrýzaniu nechtov, môže to byť predzvesťou problémov so zubami - najmä vtedy, ak sa to pre vás stalo už zvykom. Docentka detskej stomatológie Jennifer Sonciniová pre HuffPost povedala, že práve týmto spôsobom opotrebúvame sklovinu na okraji zubov.

Tá pomáha chrániť zuby pred kazom, eróziou a infekciou. Okrem toho zabezpečuje, aby neboli príliš citlivé na studené, horúce alebo sladké jedlá.

7. Pozor na alkohol

„Alkohol vedie k suchu v ústach a znižuje produkciu slín - keďže je úlohou slín pomôcť vyčistiť ústa, chrániť zuby a neutralizovať kyseliny, zníženie množstva slín môže zvýšiť riziko vzniku zubného kazu,“ hovorí kozmetická a implantačná zubárka Jarrett Manningová.

Samozrejme, alkohol neprospieva ani ostatným orgánom - ovplyvňuje zdravie pečene, zvyšuje riziko rakoviny a znižuje kvalitu spánku.

6. S ľadom opatrne

