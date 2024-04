Magálová dáva viac cesta, on menej. Pri jahodových guľôčkach šéfkuchára Pospíšila dajte pozor na jedinú vec

Stal sa prvým českým kuchárom, ktorý získal prestížnu michelinskú hviezdu. Napriek tomu, že Pavel Pospíšil chcel byť maliarom, v kuchyni to dotiahol ďaleko. Keď ho neprijali na štúdium maliarstva, otec mu povedal, že nebude čakať rok a poslal ho pracovať do reštaurácie. Napokon zožal veľký úspech a bolo šťastím, že skončil v tomto odbore.

„Na tomto remesle je úžasné, že nemá konca. Všade sa varí inak, celý život sa musíte učiť. Je to vzrušujúce zamestnanie,“ pochvaľuje si šéfkuchár po rokoch pre Český rozhlas. Dlhé roky strávil po boku herečky Kamily Magálovej v relácii Tajomstvo mojej kuchyne. V tej obaja predstavili aj jarný sladký recept na knedle plnené jahodami.

Pozor na cesto

Príprava jahodových guľôčok má len jediný prácny krok, a tým je miesenie cesta. Pavel cesta pridáva menej, Kamila zase o trochu viac: „Cesta by malo byť málo, ale jahody sa zvyknú rozpustiť, tak ho dávam viac - aby to hlavne držalo,“ povedala herečka.

Šéfkuchár si v tej chvíli spomenul na príbeh z africkej Botswany. „Robil som tam jahodové knedle pre 360 ľudí. Nechal som jedného chlapca, nech robí knedle,“ začína. Mladíkovi vysvetlil, že cesto nemôže byť hrubé, no ten sa o 20 minút vrátil.

„Hovorí, že už nemá cesto. Povedal som si, že to nie je možné. To bolo ako v rozprávke. Mal tam malé, väčšie aj najväčšie,“ dodáva so smiechom. Tá najväčšia guľôčka bola až taká veľká ako zovretá päsť. Istotne teda pri príprave nezabudnite, že by cesto malo zostať čo najtenšie.

Jahodové guľôčky šéfkuchára Pospíšila

