Náhradný otec ho týral, učiteľka zosmiešňovala. Nenápadný chlapec z Dunaja sa snaží v živote uspieť

„Hovoril som im ocko a mamka, potom nám to zakázali," začína rozprávať svoj príbeh, na ktorý mu zostalo množstvo bolestivých spomienok. Martin Baloga vyrastal v pestúnskej rodine a to, čo v nej zažil, mu nikto neveril. Osemnásťročný mladík, ktorého ste mohli vidieť napríklad v seriáli Dunaj, dokázal prekonať rany osudu, ktoré by mnoho iných položili. O jeho živote informovalo Plus 7 Dní.

Bitky, škrtenie aj ukrutný hlad

Všetko sa začalo nevinne, keď si majitelia veľkej farmy k svojim dvom vlastným deťom osvojili ďalšie štyri z detského domova. Medzi nimi aj Martina, chlapca s jednou rukou, a jeho dvojičku Martinku. „Adoptovali si nás, keď sme mali dva mesiace. Zo začiatku to bolo fajn, no keď sme mali šesť rokov, spravili si z nás sluhov," spomína si Martin, ktorý od štvrtej rána pracoval na veľkej farme so zvieratami. „Viac ako sýti sme boli bití," hovorí otvorene.

Skôr ako išli do školy, museli stihnúť obriadiť statok a nakŕmiť kozy, kravy, pštrosy, poníky, ovce či sliepky. „Na učenie veľa času nebolo. Do školy som chodil maximálne vyčerpaný a hladný,“ vraví mladík s tým, že okolie pestúnov obdivovalo za to, že dali šancu deťom z detského domova. Za zamknutými dverami sa však deň čo deň odohrávalo množstvo ohavností.

„Pestún ma topil v jazierku, zhodil zo schodov, škrtil šnúrou od kľúčov a na mojej hlave dolámal nejednu varechu. Keď bol pre niečo nahnevaný, v mrazoch nás so sestrou vyzliekol do ponožiek a spodnej bielizne. Museli sme sa skrývať zahrabaní v senníku medzi zvieratami,“ pokračuje Martin, ktorý zo strachu pred bitkou dlhé roky mlčal a keď nabral odvahu, nikto mu neveril.

Podporu nenašiel ani u učiteliek

Ani učiteľky si na ňom nič podozrivé nevšimli, práve naopak. Ako polovičného Róma ho vždy karhali, zosmiešňovali a hovorili, že vždy bude robiť len verejnoprospešné práce.

