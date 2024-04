Nezvyčajné tortičky Kamily Magálovej pripravíte aj v pohári. S krémom počkajte na ten správny moment

Herečka Kamila Magálová nie je skvelá len na javisku, nepochybne vyniká aj v kuchyni. Dlhé roky sprevádzala varením divákov relácie Tajomstvo mojej kuchyne a Slovensko naučila množstvo zaujímavých receptov. „Variť som sa naučila tak, že som sa odmalička motala v kuchyni okolo mojej starej mamy, ktorá ma vychovávala,“ objasňuje svoje začiatky pre Korzár.

V kuchyni si vydýchne

Neskôr sa naučila variť pre veľké množstvo ľudí, až jej napokon stále zostávalo nazvyš. „Ktokoľvek príde na návštevu, tak u mňa jedlo a koláčik vždy nájde. Ale už sa učím variť menej, tak akurát pre jednu osobu,“ priznáva pre denník SME. Varením si dokonca dokáže uľaviť, ak ju niečo rozhodí. „Idem so psami na dlhú prechádzku a potom vrazím do kuchyne a niečo navarím alebo napečiem. Aj keď práve netreba,“ povedala Šarmu.

Ešte keď pôsobila v relácii Tajomstvo mojej kuchyne, divákom zanechala špeciálny a nezvyčajný sladký recept. Jablkové muffiny sama nazvala pohárovými koláčikmi, pretože si ich skutočne môžete pripraviť aj v pohári. No predtým, než ich začnete zdobiť krémom, nezabudnite, že musia najprv vychladnúť - a to napriek tomu, ako veľmi chutne vyzerajú.

Košíčky naplňujte len do troch štvrtín, aby vám koláčiky nepretiekli. „Tým, že sú skaramelizované, dostanú príjemnú chuť a budú chrumkavé,“ hovorí herečka v relácii. „Môžete toho urobiť viac a uložiť si to do chladničky - keď príde návšteva, vytiahnete to a máte hotový dezert,“ odporúča ďalej.

Jablkové tortičky Kamily Magálovej:

