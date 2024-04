Prvé dieťa čaká po štyridsiatke. Superman Henry Cavill nechce svojim potomkom hovoriť, aký je unavený

Počkal si až do štyridsiatky, ale chce byť doslovne superotcom. Filmový Superman a seriálový Zaklínač Henry Cavill na premiére vojnovej drámy The Ministry of Ungentlemanly Warfare oznámil radostnú správu, s televíznou manažérkou Nataliou Viscuso čakajú potomka. „Ja aj moja partnerka sme naozaj nadšení,“ cituje ho People.

Láska na prvý pohľad to nebola

Britský herec žije s Nataliou takmer tri roky. Ich vzťah oficiálne oznámil na sociálnej sieti v roku 2021. Obaja sa však dali dokopy až po niekoľkých rokoch, ako sa spoznali. Cesty sa im predtým skrížili hneď niekoľkokrát, keďže pracujú v rovnakom odvetví. No ich milostný románik sa začal až počas pandémie koronavírusu.

Keď sa Henry a Natalia stretli po prvýkrát, iskra medzi nimi vôbec nepreskočila, no zostali v kontakte. Napriek prísnym cestovným obmedzeniam, ktoré počas pandémie platili, priletela Natalia zo Spojených štátov za Henrym do Veľkej Británie, aby s ním mohla tráviť čas.

Dobrým otcom vo vyššom veku

