Do škár ukrývajú peniaze a sledujú, kto ich uloví. Na Slovákov tak čakajú aj 50-eurové bankovky

Do škár ukrývajú bankovky a potom už iba čakajú, kto ich nájde. Instagramový trend, ktorého popularita v zahraničí stále narastá, prináša nový spôsob zábavy v podobe hľadania peňazí ukrytých vo verejnom priestranstve. Tzv. „cash catch“ pobláznil už aj Slovákov.

Rozdávajú radosť

„Najväčším pozitívom je, že môžeme týmto spôsobom robiť ľuďom radosť, čo vždy poteší aj nás,“ prezrádza pre portál Žilinak dvojica stojaca za instagramovým profilom Cash Catch. Už po dvoch mesiacoch majú takmer 35-tisíc sledovateľov.

Ako vysvetľujú, v úvode novodobej zábavky stojí video na sociálnej sieti, ktoré zachytáva skrýšu a jej okolie ako pomôcku, vďaka čomu sledovatelia dokážu v krátkej chvíli identifikovať konkrétne miesto a objaviť poklad v podobe 5, 10, 20 alebo 50-eurovej bankovky.

„Peniaze na jednotlivé miesta schovávame my osobne. Keďže sme zo západného Slovenska, prevažne chodíme do miest v našom okolí, no snažíme sa chodiť aj do iných slovenských miest, ako nám to umožňuje náš voľný čas,“ pokračujú. Inšpirovali sa vraj zahraničím.

Bankovky podľa vlastných slov vždy zabalia do priehľadného vrecúška spolu s odkazom na profil, vďaka čomu sú nezameniteľné. „Aj keď inšpirácia prišla zo zahraničia, snažíme sa do svojho konceptu pridávať niečo nové a originálne, ako sú napríklad rôzne hádanky,“ dodávajú.

