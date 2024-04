FOTO: Kráľovský zámok Balmoral sa po prvýkrát otvára ľuďom. Uvidia to, čo bolo doteraz pred nimi skryté

Kráľ Karol III. už toto leto pre verejnosť otvorí brány zámku Balmoral a návštevníci tak budú mať jedinečnú príležitosť na to, aby nahliadli do súkromia a do tých najintímnejších častí obľúbeného súkromného sídla britskej kráľovskej rodiny v Škótsku. Informuje o tom spravodajský portál televízie CNN. Prehliadky sa budú konať denne od 4. júla do 11. augusta, no všetky lístky v hodnote 100 libier (v prepočte asi 117 eur) sú už beznádejne vypredané. Kráľovským fanúšikom sa ich totiž podarilo získať za 24 hodín.

Dar pre Viktóriu

Zámok Balmoral, ktorý sa nachádza na brehu rieky Dee v škótskom národnom parku Cairngorms, je škótskym sídlom kráľovskej rodiny od roku 1852, keď ho princ Albert kúpil pre svoju manželku, kráľovnú Viktóriu. Pôvodne bol pre kráľovskú rodinu považovaný za príliš malý, takže len sto metrov odtiaľ museli postaviť ďalší, výraznejší hrad.

Odvtedy táto nehnuteľnosť s rozlohou 50-tisíc akrov poskytuje Windsorovcom najmä v čase krízy pohodlie a súkromie. Toto leto, prvýkrát od dokončenia hradu v roku 1856, budú mať návštevníci prístup do takých častí kráľovského sídla, ktoré nikdy predtým neboli prístupné verejnosti.

Zdá sa, že krok na otvorenie areálu je súčasťou širšej snahy kráľa sprístupniť kráľovské sídla. Verejnosti si taktiež premiérovo pozrie východné krídlo Buckinghamského paláca. Jeho súčasťou je známy centrálny balkón, na ktorom sa schádzajú členovia kráľovskej rodiny pri verejných vystúpeniach.

Výstava v tanečnej sále

Na zámku Balmoral bude pre návštevníkov jednou z najpôsobivejších zastávok zrejme tanečná sála, kde odpočívala zosnulá kráľovná Alžbeta II. pred šesťhodinovou cestou do Edinburghu v septembri 2022.

