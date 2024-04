Vysadili tisícky tulipánov, no nemali ich komu predávať. Kvetinový raj Réky a Dávida dnes vyvoláva ošiaľ

Krása, ktorá vyráža dych. Aj takto ľudia opisujú tulipánové políčko s tisíckami pestrofarebných tulipánov, ktoré v Tekovskom Hrádku v Nitrianskom kraji vysadila Réka s priateľom Dávidom. Hoci záhradníctvo neštudovali, ich úroda medzi ľuďmi vyvolala ošiaľ. „Mnohí hovoria, že len prišli, aby sa pokochali. Vraj pobyt na našom políčku vnímajú ako potešenie pre dušu a ako únik z paneláka,“ priznávajú pre Nový Čas s dodatkom, že pre veľký záujem na poli otvorili samozber.

Čo so záhradou po starých rodičoch?

Všetko sa začalo minulý rok, keď Réka s Dávidom uvažovali, čo spraviť so záhradou po starých rodičoch. Ako priznali pre magazín Záhradkár, neustále kosenie a odburiňovanie záhrady k ničomu neviedlo, preto sa ho rozhodli vyčistiť a využiť jeho potenciál.

„Boli sme v Maďarsku na tulipánovom poli na samozbere. Veľmi sa nám to páčilo, a tak sme sa rozhodli, že skúsime niečo také aj u nás. Robili sme si prieskum a zistili sme, že v širokom okolí nič také nebolo,“ opísala Réka začiatky, po ktorých bez váhania objednali tisícky cibuliek z Holandska a ešte v októbri sa pustili do výsadby.

Sadili päť dní

„Trvalo to 5 dní. Vysadili sme 16 800 cibuliek,“ hovorí Dávid a dopĺňa, že ak by mu pred rokom niekto povedal, že bude viazať kytice, vysmeje ho. Odrody sa snažili vyskladať tak, aby tulipány kvitli od marca do mája, no ako priznali, rozhodovala najmä cena.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.