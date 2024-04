Chcem žiť, hovoril so slzami. Manželka Patricka Swayzeho prvýkrát prehovorila o boji, ktorý nevzdával

„Pamätám si, že som mu povedala, že ho milujem, a on mi povedal to isté. To bola jeho posledná veta pre mňa,“ priznala Lisa Niemi Swayze, ktorá stála 34 rokov po boku hereckej legendy - Patricka Swayzeho. Po 15 rokoch od jeho náhleho odchodu teraz voda po slávnom hercovi prvýkrát prehovorila o ťažkých mesiacoch, ktoré spolu prežili. Doteraz nezabudla na to, ako za ňou prišiel so slzami v očiach s vetou, že chce žiť.

Najlepší, pokiaľ si nevypil

Chlapec, ktorého v detstve duševne a fyzicky týrala mama, mal povesť Casanovu a egoistu. Patrick Swayze mal vtedy 19 rokov a keď ho stretla na hodinách tanca o štyri roky mladšia Lisa, bola to láska na prvý pohľad. Bol podľa nej až príliš perfektný. „V momente, keď som sa mu pozrela do očí, ako keby všetko ožilo. Bolo to ako kúzlo,“ spomínala v dokumentárnom filme Lisa, o ktorej Patrick Swayze hovoril: „Bola iná ako všetci, ktorých som kedy poznal. Bola ako kvet.“

„Bez nej by som bol mŕtvy, pomohla mi prekonať sebadeštruktívne sklony,“ hovoril otvorene obľúbený herec. Denne totiž vyfajčil 60 cigariet a žiaľ z toho, že sa im nikdy nepodarilo mať vlastné deti, utápal v alkohole.

„Bol to najkrajší muž na planéte, pokiaľ si nevypil,“ spomínala Lisa, ktorá dala Patrickovi po náhlom rozchode druhú šancu a on ju využil naplno. V spokojnom manželstve boli 34 rokov, kým nepodľahol zákernej chorobe. Lisa Niemi teraz v podcaste Amy a TJ prvýkrát prehovorila o tom, ako vyzerali posledné mesiace Patrickovho života. Odvahu nabrala 15 rokov po jeho smrti.

Som mŕtvy muž

Patrick Swayze mal 55 rokov, keď mu diagnostikovali jednu z najzákernejších rakovín – rakovinu pankreasu. Lekári mu povedali, že má päťpercentnú šancu na prežitie a Lisa teraz prezradila, ako túto správu zvládli.

