Postavil chatu, v ktorej ukrýval rodiny partizánov. Zamkovského po vojne z Tatier vyhnali komunisti

V ústí Malej studenej doliny, pod Lomnickým hrebeňom, stojí kultová Zamkovského chata, ktorú pozná každý správny Tatranec. Dnes už len málokto vie, že ide o jedinú tatranskú chatu, ktorá nesie pomenovanie po svojom staviteľovi – Štefanovi Zamkovskom.

Štefan Zamkovský. — Foto: Zamka

Chatár a veľký milovník Vysokých Tatier sa podľa životopisca Ivana Bohuša narodil v roku 1907 v Levoči. Tam sa v mladosti vyučil za fotografa, no oveľa radšej sa túlal po blízkych Levočských vrchoch či Slovenskom raji. Ako fotograf sa v Levoči nedokázal zamestnať a vo vlastnom ateliéri by sa nedokázal uživiť. Ako 18-ročný teda opustil rodnú Levoču a vybral sa do Vysokých Tatier, kde začal pracovať ako vysokohorský nosič na Zbojníckej a Téryho chate.

Láska na prvý pohľad

Vynikal svojou poctivosťou aj vytrvalosťou a za pár rokov nadobudol povesť najlepšieho slovenského horolezca s množstvom letných i zimných prvovýstupov s vysokým stupňom obťažnosti. Okrem toho sa stal horským záchranárom a horským vodcom, ktorého robil úplne zadarmo. Vďaka týmto všetkým schopnostiam ho Klub československých turistov v roku 1936 poveril spravovaním Téryho chaty.

Štefan Zamkovský vo Vysokých Tatrách. — Foto: Zamka

Práve tam sa spoznal s českou turistkou Ludmilou Lukášovou, ktorá prišla do Tatier na pár dňový výlet z Prahy. Za pár chvíľ sa podľa Hinking do seba zamilovali tak intenzívne, že Ludmila sa do Prahy viac nevrátila a ostala žiť na Téryho chate až do roku 1942, keď sa so Zamkovským rozhodli, že si v Tatrách postavia vlastnú chatu. Z celých Vysokých Tatier si najviac zamiloval Malú Studenú dolinu, kde postavil základy budúcej Zamkovského chaty.

Zamkovského chata

Svojich prvých návštevníkov chata privítala už v roku 1943. Vďaka atmosfére, zvláštnemu kúzlu, ktoré manželia Zamkovskí dokázali vytvoriť, a vďaka kvalite služieb a prijateľnej cene bolo v chate vždy živo. Nemala oficiálny názov, ale z atmosféry, ktorú manželia vytvárali svojou srdečnosťou a z povesti Štefana Zamkovského, špičkového tatranského horolezca, vynikajúceho horského vodcu a obetavého záchrancu, prirodzene vyplývalo, že ju nik nepoznal ináč než Zamkovského chatu alebo hovorovo Zamku.

