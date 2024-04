Obrovská bojovníčka odhodlaná žiť. Lekári Barbore dávali týždeň života, ona sa nemieni vzdať

Je tá, ktorá sa nevzdáva a tá, ktorá prekonala všetky prognózy lekárov. Barbora Maťovčíková štyri roky bojuje s nádorom na mozgu a jej cestu odvtedy sleduje vyše 112-tisíc ľudí. Všetci veria v jedno - že okrem bojovníčky bude raz Bára aj víťazkou. Na sociálnych sieťach teraz potešila fanúšikov s novými fotografiami, na ktorých vidieť, že sa opäť viac podobá na seba a že sa v boji s chorobou rozhodne nemieni vzdať.

Z veľkosti 38 na XXL

Chcela sa stať profesionálnou cukrárkou a otvoriť si vlastnú cukráreň, no zo dňa na deň sa všetko zmenilo. Raz v noci sa zobudila s tým, že nemohla prehĺtať ani hovoriť a keď ju odviezla záchranka do nemocnice, ihneď absolvovala CT mozgu. Následná magnetická rezonancia potvrdila, že vtedy iba 24-ročná Bára má nádor na mozgu.

Lekári vedeli, že ak ju nebudú hneď operovať, nebude už nikdy chodiť ani hovoriť. „Stále som sa chcela prebudiť z toho hrozného sna,“ spomínala Barbora, ktorá absolvovala niekoľkohodinovú náročnú operáciu. Nádor sa podarilo vyoperovať z polovice, inak hrozilo poškodenie dôležitých častí mozgu. Výsledky však ukázali ďalšiu zlú správu. Nádor je zhubný.

Bára sa stala onkologickou pacientkou, absolvovala chemoterapie a ožarovania. Zmieriť sa musela aj s tým, že prišla o vlasy a vplyvom liečby sa zmenilo celé jej telo. Začalo totiž zadržiavať litre vody a dievča, ktoré nosilo veľkosť 38, priznalo, že bolo zrazu rado, keď obliekla veľkosť XXL. Choroba toho Báre zobrala mnoho, no nikdy jej nevzala nádej a jej optimistický postoj k životu.

Týždeň života

„Jasné, oplakala som to, ale rúcať som sa nechcela. Prišlo mi to ako zbytočné plytvanie energiou,“ priznala pre Seznam Zprávy Bára. Nezlomilo ju ani to, keď jej lekári po dvoch rokoch liečby povedali, že má pred sebou týždeň života.

