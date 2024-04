Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? Deň narcisov 2024

Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov a to aj vďaka známej zbierke Deň narcisov.

Jej 28. ročník sa bude v uliciach našich miest a obcí konať 18. apríla. Pripnutím žltého kvetu na znak solidarity s ľuďmi s rakovinou si predstavíme konkrétneho pacienta. Na Slovensku ich totiž ročne pribúda 40 000 a každý z nás pozná niekoho, koho postihlo toto náročné ochorenie.

Prispieť na podporu psycho-sociálnych projektov Ligy proti rakovine môže každý. Okrem tradičného vloženia hotovosti do pokladničky 18. apríla, budú k dispozícii aj iné formy prispenia a to v období od 14.4. do 21.4.

Informácie o zbierke nájdete na www.dennarcisov.sk

AKO PRISPIEŤ?

NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

18. 4. v uliciach Slovenska u dobrovoľníkov za ľubovoľný príspevok

Od 18. 4. do 20. 4. u partnerov zbierky:

dm drogerie – môžete prispieť dobrovoľným príspevkom do pokladničiek pri pokladniach a vo vybraných predajniach aj cez platobné terminály. Celkovo je zapojených 158 pobočiek a 1 centrála.

Dr.Max – vo viac ako 400 lekárňach Dr.Max môžete prispieť dobrovoľným príspevkom v hodnote od 1 € alebo ľubovoľným násobkom tejto čiastky. Prispieť možno kartou alebo v hotovosti priamo pri táre (výdajne miesto v lekárni), kde vám lekárnik odovzdá aj symbol zbierky - narcis.

Tesco – okrem možnosti prispieť priamo na Deň narcisov – 18.4. do pokladničiek dobrovoľníkom

v priestoroch prevádzok Tesco, majú zákazníci špeciálnu možnosť. Prispieť môžu od 18. do 20.4. priamo pri

pokladni prostredníctvom kupónov v hodnote 1, 3 a 5 € (možno ich ľubovoľne kombinovať). Kupóny budú

umiestnené spolu s narcismi na makete narcisu pri pokladniach alebo pri vstupe.

Foto: Liga proti rakovine

BEZHOTOVOSTNÉ FORMY PRISPENIA

Od 14.4. do 21.4. môžete prispieť prostredníctvom:

SMS na číslo 848 (hodnota SMS je 3 € v sieťach všetkých mobilných operátorov)

Účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454

QR kódu

Kúpou virtuálneho narcisu v eshopoch: drmax.sk , lelosi.sk , lunys.sk , zachej.sk , muziker.sk; v aplikácii https://www.orlen.sk/orlen-appcis

Zaokrúhlením nákupu : na lunys.sk je možné zaokrúhliť objednávku ľubovoľnou sumou – pričom celá zaokrúhlená čiastka ide na účet zbierky.

: na je možné zaokrúhliť objednávku ľubovoľnou sumou – pričom celá zaokrúhlená čiastka ide na účet zbierky. Všetky formy prispenia nájdete na dennarcisov.sk , pričom aj tu si môžete stiahnuť virtuálny narcis

na , pričom aj tu si môžete stiahnuť virtuálny narcis 65 platobných terminálov Slovenskej sporiteľne a Global Payments v uliciach

4 darcovské terminály Slovenskej sporiteľne a Global Payments v stánkoch Ligy proti rakovine vo vybraných obchodných centrách v Bratislave, Martine či Košiciach.

SPRIEVODNÉ AKTIVITY

Stánky prevencie Ligy proti rakovine

Počas Dňa narcisov, 18.4., bude tím LPR prezentovať možnosti prevencie onkologických ochorení ukážkami samovyšetrenia, podávaním praktických informácií v stánkoch, od 12:00 do 18:00: Bratislava – OC Avion, Eurovea, Nivy, VIVO; Košice – OC Aupark, Galéria Košice, Martin – OC Galéria, Banská Bystrica - OC Európa.

Bratislavské módne dni a Deň narcisov

Dve silné tradičné slovenské podujatia sa opäť spojili, aby v jeden deň - 18.4., v ktorý sa konajú, podporili zbierku. Bratislavské módne dni v Refinery Gallery sa budú niesť v atmosfére žltých narcisov. Módna návrhárka Michaela Luptáková predvedie svoj model špeciálne pripravený na príležitosť tohto spojenia a podporu Dňa narcisov, pretože z osobnej skúsenosti vie, čo znamená rakovina v živote. Ďalšie dve dámy, ktorým do života v mladom veku rakovina zasiahla, predvedú na mieru ušité žlté šaty od návrhárky Zuzany Hakovej.

Deň narcisov spája i konkurenciu

Zbierka, napĺňajúca rozmer ľudskosti a solidarity, stiera počas svojho konania i konkurenciu. Doručovacie spoločnosti GLS a Packeta vnímajú potrebu spájania sa v myšlienke prejavu podpory a jej silnej rezonancie, preto počas Dňa narcisov ku doručovaným zásielkam narcis. Ďalšia doručovacia spoločnosť - DHL - je viac ako dve dekády partnerom Dňa narcisov a viac ako tisícku zásielok s materiálom doručí všetkým spoluorganizátorom, aby sa narcis dostal do všetkých kútov Slovenska.

Narcisy za kvapku krvi v odberných centrách Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky

Keďže veľká časť transfúznych prípravkov z odberných miest NTS SR je určená práve onkologickým pacientom, za darovanie svojej kvapky krvi budú darcovia dostávať narcis. Symbol spolupatričnosti s ľuďmi s rakovinou im pripnú pracovníci v tohtoročných tričkách Dňa narcisov v 12 odberných centrách po Slovensku.

Kúpa narcisového produktu

Prispieť môžete aj kúpou produktov limitovanej narcisovej edície kávy Casa Del Caffe cez https://casadelcaffe.sk . Celý výťažok z predaja kávy bude venovaný na pomoc onkologickým pacientom.

Nový partner

Tento rok je novým partnerom Dňa narcisov aj Slovenská pošta, ktorá umožňuje dobrovoľníkom odovzdať výnos z pokladničky v hotovosti v pobočkách a celá suma bude odoslaná na účet zbierky.

ZAUJÍMAVOSTI O DNI NARCISOV 2024

Počas 28. ročníka Dňa narcisov je pripravených:

Viac ako 900 000 narcisov určených na pripnutie ako prejav solidarity s onkologickými pacientmi

narcisov určených na pripnutie ako prejav solidarity s onkologickými pacientmi 800 spoluorganizátorov zastrešujúcich 12 000 dobrovoľníkov po celom Slovensku

spoluorganizátorov zastrešujúcich dobrovoľníkov po celom Slovensku 4 200 pokladničiek

pokladničiek 65 platobných terminálov a 4 totemy

PREČO PODPORIŤ DEŇ NARCISOV?

I váš príspevok pomôže naďalej zabezpečovať BEZPLATNÉ projekty, ktoré sú realizované s poznaním potrieb a problémov onkologických pacientov. Ich riešenia nedokáže v potrebnej miere zabezpečiť štát samotný. Sú nimi projekty Ligy proti rakovine:

Onkoporadňa

Individuálne poradenstvo širokého spektra odborníkov pre onkologických pacientov a ich blízkych – 0800 11 88 11/ poradna@lpr.sk realizované 7 dní v týždni (vč. sviatkov).

Sieť onkopsychológov

Odborné poradenstvo a individuálna psychologická podpora naprieč Slovenskom pre onkologických pacientov a príbuzných počas a po liečbe.

Podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých

Skupinová vzájomná podpora ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej životnej situácii pod vedením onkopsychológa.

Sprievodca

Mapuje individuálne potreby pacienta priamo vo vybraných nemocniciach a následne poskytuje užitočné a praktické rady a informácie.

Jednorazový finančný príspevok

Finančná podpora pre onkologických pacientov, ktorí sa ocitli v dôsledku ochorenia v hmotnej núdzi.

Krátkodobé ubytovanie

Možnosť ubytovania rodičov počas hospitalizácie dieťaťa alebo onkologických pacientov počas liečby.

Parochne pre pacientky

Vďaka projektu „Vystrihaj sa Slovensko“ daruje LPR pre pacientky parochne zo živých či umelých vlasov.

Programy v Centrách pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine

Celoročné vzdelávacie, pohybové a voľnočasové aktivity pre onkologických pacientov.

Rodinné a relaxačné pobyty

Pobyty poskytujúce relax a možnosť zotavenia sa s programom prispôsobeným potrebám jednotlivcov ako i celých rodín.

Prevencia

Informovanie verejnosti edukačnými podujatiami a kampaňami, prednášky pre firmy a školy. Materiály pripravované odborníkmi distribuované do zdravotníckych zariadení a individuálnym záujemcom.

Advokácia pacienta

Skúsenosti a kontakty LPR umožňujú komunikovať s príslušnými inštitúciami doma i v zahraničí s cieľom dosiahnuť lepšiu starostlivosť o onkologických pacientov a znižovať výskyt rakoviny v spoločnosti.

Vzdelávanie zdravotných sestier

Pre skvalitnenie komunikácie a odovzdávanie užitočných informácií v sociálnej oblasti realizuje LPR vzdelávanie zdravotných sestier pracujúcich s onkologickým pacientom.

Supervízia onkopsychológov a sociálnych pracovníkov

Pravidelné supervízne stretnutia, ktoré umožňujú výmenu skúseností a kontinuálne vzdelávanie.

„Na koho myslíte vy, keď si pripínate narcis? My na tisíce tých, ktorým sme za 34 rokov na Slovensku pomohli, ktorým aktuálne pomáhame i tých, ktorých rakovina pripravila o vzácne roky života, ktoré mohli mať pred sebou. Myslíme i na vás, ktorým môžeme pomáhať edukáciou a výzvou na prevenciu onkologických ochorení.

Jediný deň v roku v jedinečnej zbierke môžete podporiť našu konkrétnu pomoc pre pacientov, naše programy pre vás, ponúkajúce možnosť získať užitočné informácie o účinnej prevencii a aj vďaka nim sa vyhnúť statusu „onkologický pacient“. Ďakujeme každému jednotlivcovi, ktorý sa tak rozhodne urobiť. Naše veľké poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom a všetkým partnerom, ktorí nám pomáhajú realizovať Deň narcisov - už 28. rok. Teší nás i veľký záujem firiem, ktoré nás oslovili, aby nám pomohli so svojimi zamestnancami urobiť zbierku v ich priestoroch,“ hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Generálnym partnerom Dňa narcisov je už siedmy rok Nadácia Slovenskej sporiteľne. LPR ďakuje nielen za finančnú podporu, ale aj za pomoc so spracovaním vyzbieranej hotovosti, umožnením darov cez bankomatovú sieť Slovenskej sporiteľne či zapožičaním platobných terminálov a darcovských totemov od Global Payments. SLSP prináša tiež novú možnosť pre ich klientov a klientky prispieť priamo v internet bankingu George cez funkciu Chcem pomôcť.

„Nadácia Slovenskej sporiteľne sa ako dlhodobý generálny partner Dňa narcisov snaží do tejto spolupráce prinášať stále viac, predovšetkým v podobe rozvíjania darcovstva a inovácií. Okrem finančnej podpory tak má verejnosť už niekoľko rokov možnosť prispievať do zbierky aj bezhotovostne, prostredníctvom terminálov a darcovských totemov. V tomto roku zároveň prichádzame s novinkou pre klientov Slovenskej sporiteľne, ktorí budú môcť podporiť zbierku pár klikmi aj vo svojom internet bankingu George vďaka novej funkcii Chcem pomôcť,“ dodáva Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

PRE DEŇ NARCISOV 2024 SÚ PLATNÉ TIETO IDENTIFIKAČNÉ ZNAKY DOBROVOĽNÍKA:

Žlté tričko s logom Ligy proti rakovine s textom „JA SOM“ a číslom dobrovoľníka.

s logom Ligy proti rakovine s textom „JA SOM“ a číslom dobrovoľníka. Identifikátor dobrovoľníka : jedinečné číslo dobrovoľníka vytlačené na žltom podklade, umiestnené v strednej časti narcisu v logu LPR priamo na tričku.

: jedinečné číslo dobrovoľníka vytlačené na žltom podklade, umiestnené v strednej časti narcisu v logu LPR priamo na tričku. Narcis : každoročný symbol zbierky venovaný za dobrovoľný príspevok. Narcis bude charakteristickej žltej farby so zeleným štítkom „Ďakujeme – Liga proti rakovine“.

: každoročný symbol zbierky venovaný za dobrovoľný príspevok. Narcis bude charakteristickej žltej farby so zeleným štítkom „Ďakujeme – Liga proti rakovine“. Papierová pokladnička bielej farby s oranžovo – modrou potlačou a textom Deň narcisov, 18. 4. 2024, číslom registrácie zbierky, vydanej Ministerstvom vnútra SR. Každá pokladnička bude zabezpečená 4 ochrannými nálepkami bielej farby s modrým nápisom Deň narcisov. Na každej pokladničke sa nachádza logo Ligy proti rakovine, číslo pokladničky, QR kód a číslo SMS 848.

Liga proti rakovine ďakuje každému, kto pripnutím žltého narcisu vyjadrí podporu, povzbudí nádej a prinesie pozitívnu energiu, ktorú denne všetci potrebujeme v každom uhle pohľadu na život.