O všetkom sa vedia porozprávať. Helena Krajčiová je s Martinom už 14 rokov, o svadbe ale nesníva

Médiá ju označujú za najväčšiu tajnostkárku v slovenskom šoubiznise. Helena Krajčiová však dokazuje, že viac ako tajnostkárkou je skvelou herečkou, nadanou speváčkou a aj talentovanou tanečníčkou. Rodená Skaličanka, ktorá v piatok 19. apríla oslávila 49. narodeniny, je dvojnásobnou mamou, žije idylickým rodinným životom, a to aj vďaka tomu, že pri nej 14 rokov stojí láska jej života. S partnerom Martinom sa však ani po rokoch neplánujú zosobášiť. Helena Krajčiová má na to svoj vlastný dôvod.

Chcela byť speváčkou

Helena Krajčiová sa narodila v Skalici a už od detstva vedela, že sa jej život bude točiť okolo umenia. Ako spomínala pre Korzár, keď bola len malým dievčatkom, tak každému hovorila, že keď bude veľká, bude speváčka. Neskôr ale vyrástla a netušila, akou speváčkou by mala byť a ako by sa mala presadiť.

„Zdalo sa mi, že jedinou cestou by bolo stať sa takou speváčkou, aké hrávali v rádiách, a to sa mi vtedy vôbec nepáčilo,“ hovorila Helena Krajčiová. Keď si mala vybrať strednú školu, niekto jej navrhol operný spev, no čaro opery ako tínedžerka nevedela oceniť. Nakoniec sa rozhodla pre herectvo. Už ako dieťa ju rodičia prihlásili do dramatického krúžku, kde si vedela zapamätať dlhé básničky a texty a divadlo sa stalo synonymom šťastne stráveného detstva.

Pred rodičmi to tajila

„Chodila som na dramatický krúžok, kde mi to išlo vždy veľmi ľahko. Preto som si povedala, že to je asi tá pravá práca pre môj život,“ prezradila pre SME Helena, ktorá ako 15-ročná odišla z domu na konzervatórium do Bratislavy. Napriek tomu, že nikdy nechcela byť slávnou herečkou a vlastne ani netušila, čo také herectvo všetko so sebou obnáša, po konzervatóriu skúsila šťastie na Vysokej škole múzických umení. O tom, že ide na prijímacie skúšky, nepovedala ani svojim rodičom.

