Toto by mu dnes neprešlo. Einstein svoju manželku Milevu vytrápil 10 príkazmi, ktoré mala dodržiavať

Najväčší mysliteľ minulého storočia. Všetci poznajú jeho tvár, množstvo ľudí aj o polnoci odrapoce rovnicu E = mc², ktorá sa stala svätým grálom vedy. To, o čom sa ale hovorí menej, je súkromný život Alberta Einsteina. Za zatvorenými dverami totiž nebol veľmi príjemným manželom. Svoje by o tom vedela povedať najmä prvá manželka Mileva „Mitza“ Marićová. Ako informoval New York Times v jednom z listov pre manželku Einstein napísal zoznam príkazov, ktorý by v dnešnej dobe pravdepodobne u žiadnej ženy neprešiel.

To nie je žena, to je knihomoľ

Mileva Marićová bola už odmalička iná ako ostatné dievčatá. Kým ony videli svoju budúcnosť v domácnosti a pri deťoch, ona sa rozhodla študovať fyziku na elitnej univerzite v Zürichu, kde bola len piatou ženou. Hovorilo sa vtedy, dievčatá nemajú dostatočne vyvinutý mozog na to, aby mohli študovať na vysokej škole a aj Mileva si na škole vytrpela svoje.

Práve tam sa zoznámila s Albertom Einsteinom, ktorý bol uchvátený jej intelektom. Jeho rodina už z výberu jeho nastávajúcej taká nadšená nebola. „To nie je žena, to je knihomoľ!“ hovorila Einsteinovi matka a bola rázne proti ich sobášu.

Žena rieši moje matematické problémy

Z Milevy a Alberta sa stali priatelia, partneri vo vede a neskôr aj rodičia a manželia. V ich rodine však bolo miesto iba pre jedného génia, a tak Mileva prežila roky v tieni svojho manžela napriek tomu, že mu pomáhala formulovať teóriu relativity.

