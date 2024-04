Oblíž prst je kráľom zákuskov. Cukrár Miňo zo šou Pečie celé Slovensko ho pripravuje trochu inak

Recepty najprv niekoľkokrát skúša a neskôr ich prerába podľa seba. „Pridám ingrediencie, zmením teplotu či vláčnosť. Na prvýkrát sa mi máločo podarí tak, ako by som to presne chcel,“ priznal Denníku N víťaz prvej série šou Pečie celé Slovensko Miňo Macuľa. Jeho najstaršia spomienka na pečenie pramení ešte z čias, keď zvykol so starkou chystať vianočné medovníky.

Pomáhala mu babička

Tá mu často nechávala kúsok cesta, s ktorým sa hral a on bol vždy nesmierne hrdý na to, čo vytvoril. Kuchyňa mu bola vždy bližšia ako dielňa. „Prvú tortu som upiekol v šiestich rokoch, pomáhala mi babička z otcovej strany a bola to ona, kto ma naučil piecť,“ povedal. Kým jeho súrodenci pracovali s drevom, on s mamou vypekal a keď začal študovať na hotelovej akadémii, spravili mu vlastnú kuchynku.

Miňo počas celej súťaže schovával vo vrecku zástery fotku svojej babičky. „Verím tomu, že pri každej výzve nado mnou držala ochrannú ruku,“ vyznal sa skúsený cukrár, ktorému sa napokon podarilo obhájiť si titul majstra pekára a dnes už je aj spoluautorom knihy receptov s názvom Naše obľúbené.

Keďže má rád klasické recepty, no ešte radšej ich oblieka do nových šiat, iným štýlom pripravuje aj známy Oblíž prst, ktorý je mnohými považovaný za kráľa zákuskov. „Priatelia, pripravte si Oblíž prst trochu inak. U nás na Beňuši ho voláme Murín v košeli,“ pozýva svojich fanúšikov na sociálnej sieti.

Oblíž prst podľa Miňa Macuľu:

