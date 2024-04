Najromantickejšie miesto na Slovensku. Nenápadná obec na Gemeri láka ľudí nevšedným čerešňovým divadlom

Väčšina miestnych sa odtiaľ odsťahovala a gemerská dedinka pomaly vymierala. Partia mladých nadšencov však Brdárke, malebnej dedinke v Rožňavskom okrese, vybojovala titul najoptimistickejšej obce Slovenska. No to ani zďaleka nie je jediná zaujímavosť, ktorou sa môže pýšiť pred celým národom. Nenápadné miesto sa totiž v tomto období zaodelo do bielej farby a premenilo sa na jedinečný čerešňový raj, ktorý láka romantické duše zo všetkých kútov Slovenska.

Foto: TASR

Ako upozorňuje web Dnes24, obec v Slovenskom rudohorí mala v medzivojnovom období asi 250 obyvateľov, ktorí spoločnými silami obec preslávili rozsiahlymi čerešňovými sadmi. Vďaka ovociu obec prosperovala a úroda sa ešte aj za socializmu vyvážala až na Pohronie či Zamagurie.

Foto: TASR

Foto: TASR

Aj keď sa počet obyvateľov obci značne preriedil a ku koncu minulého roka v malej malebnej dedinke oficiálne žilo len 60 obyvateľov, pýšia sa bohatstvom, ktoré z nich robí najromantickejší kút na Slovensku. V dedinke im totiž naraz rozkvitlo zhruba 3 000 až 4 000 čerešňových stromov.

Foto: TASR

Zabudnuté miesto sa tak v tomto období stáva vďačným miestom pre fotografov a návštevníkov, vyhľadávajúcich pokoj pred civilizáciou. Okrem priateľskej atmosféry či zachovalej architektúry tu vďaka partii nadšencov zo združenia Alter-Nativa natrafíte napríklad na...

Článok pokračuje na ďalšej strane: